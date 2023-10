“La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui“. E’ l’annuncio sui social della premier Giorgia Meloni dopo i fuorionda dell’ormai ex compagno lanciati da Striscia la Notizia nelle ultime due sere. “Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra” prosegue Meloni, specificando poi che la relazione era in crisi già da mesi: “Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto”.

Poi aggiunge: “Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo”. Infine un messaggio per “tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua“.

I FUORIONDA DI MESI FA MA LANCIATI ORA

L’ufficializzazione della fine della relazione arriva dopo i due video lanciati da tg satirico di Canale 5, ideato da Antonio Ricci, relativi a una serie di fuorionda del giornalista e first gentleman che conduce Diario del giorno, in onda tutti i pomeriggi su Rete 4. Si tratta di fuorionda registrati la scorsa estate, tra giugno e luglio, e lanciati nelle ultime 48 ore, oltre tre mesi dopo.

Se nel primo video il first gentleman è finito nel mirino dei social (e non solo) sia per i complimenti alla collega Viviana Guglielmi che per i continui tocchi “al pacco” e per il linguaggio assai colorito, nel secondo filmato Giambruno si lascia andare a una serie di battute a sfondo sessuale che creano imbarazzo tre le interlocutrici.

Il giornalismo di Giambrunasca: la stagione degli amori. Sul sito di Striscia tutti i nuovi fuorionda. #striscialanotizia #AndreaGiambruno pic.twitter.com/BNMCGGjBQr — Striscia la notizia (@Striscia) October 19, 2023

