Per decenni lo Stretto di Gibilterra è stato raccontato come una semplice strozzatura geografica tra Europa e Africa. In realtà, rappresenta oggi uno dei laboratori geopolitici più complessi del pianeta. Ogni anno transitano attraverso questo corridoio oltre centomila navi e imbarcazioni. Non è soltanto una delle principali porte di accesso al Mediterraneo: è una delle infrastrutture strategiche che tengono insieme le catene del valore dell’economia mondiale. Energia, container, merci e traffici commerciali passano da qui, rendendo la stabilità dello Stretto una questione che riguarda direttamente l’Europa, la NATO e l’intero sistema occidentale.

La peculiarità di Gibilterra è che nessun attore ne esercita un controllo esclusivo. La Spagna presidia la sponda europea, il Marocco quella africana, mentre il Regno Unito mantiene la sovranità sul territorio di Gibilterra e una presenza militare di rilevanza strategica. A questa architettura si aggiungono l’Unione europea, le autorità portuali, le agenzie di sicurezza e le strutture dell’Alleanza Atlantica. In questo contesto assume particolare rilievo il nuovo accordo tra Londra e Bruxelles su Gibilterra. La scelta di facilitare la circolazione di persone e merci senza affrontare direttamente il nodo della sovranità rappresenta un esempio pragmatico di politica internazionale: congelare il conflitto per migliorare la gestione della realtà. Ma la vera sfida del futuro non arriva dalle dispute territoriali. Arriva dall’adattamento delle organizzazioni criminali. Le reti del narcotraffico stanno sperimentando droni, mezzi marittimi senza equipaggio e tecnologie a basso costo che consentono di aggirare controlli sempre più sofisticati.

Il rischio maggiore, tuttavia, non è quello evocato da alcune narrazioni sensazionalistiche che immaginano una gigantesca alleanza tra terrorismo jihadista, apparati iraniani e mafie maghrebine. Tecnici specializzati, fornitori di componenti, esperti di comunicazioni criptate, piloti di droni e intermediari finanziari offrono servizi a soggetti diversi, senza necessariamente condividere obiettivi politici o criminali. Una sorta di “gig economy” dell’illegalità che rende più complessa l’attribuzione delle responsabilità e aumenta la resilienza delle reti criminali. Per l’Europa la lezione è evidente. La difesa dei confini marittimi dipende soprattutto dalla capacità di integrare informazioni, intelligence, dati finanziari e cooperazione internazionale. Nel XXI secolo il controllo del mare passa dal controllo delle informazioni. Gibilterra, in fondo, racconta proprio questo: la competizione geopolitica contemporanea non si gioca più soltanto sulla sovranità dei territori, ma sulla capacità delle democrazie occidentali di governare le interdipendenze.

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Riccardo Renzi