Moise Kean continua ad essere al centro del calciomercato, con il Como che sembra essere davanti a tutti per aggiudicarsi il suo cartellino. A due settimane dalla fine del calciomercato, la Fiorentina chiede 40 milioni di euro per liberare il proprio centravanti, e il club lariano sembra che stia studiando la formula per poterglielo strappare. I lombardi vorrebbero provare la strada del prestito oneroso a 5 milioni di euro con obbligo di riscatto garantito a 25, per un totale di 30 milioni complessivi, cifra un po’ lontana dalle richieste iniziali dei viola.

La trattativa

Come detto, per il momento la Fiorentina considera l’offerta del Como troppo bassa, ma i lariani sembrano voler puntare forte su Kean e la sensazione è che nelle prossime ore potrebbe arrivarne una nuova per poter accontentare le richieste di Fabio Paratici. Intanto il club lombardo ha già ottenuto il sì del giocatore, che sarebbe ben contento di andare a giocarsi la Champions in una squadra che gli garantirebbe anche regolarità nel minutaggio.

Ora la palla passa ai viola. I giorni che mancano alla fine del mercato sono pochi, quelli che separano le due squadre dall’esordio in campionato ancora meno, ma il Como ha percepito volontà di chiudere l’affare da parte della Fiorentina, dunque proverà il tutto per tutto per chiudere il colpo.

Fiorentina su Lucca

Ovviamente, dovesse partire Moise Kean la Fiorentina dovrebbe correre ai ripari alla svelta. Stando alle ultime indiscrezioni, il club viola avrebbe chiesto informazioni per Lorenzo Lucca, in probabile uscita dal Napoli, anche se ancora non esiste una trattativa vera e propria. L’attaccante dei partenopei sarebbe un buon prospetto per la Fiorentina, poiché già abituato al campionato italiano e dunque non avrebbe bisogno di una preparazione particolare in vista dell’imminente nuova stagione, il che dato il poco tempo rimasto a disposizione sarebbe oro colato per i toscani. Prima di intavolare una trattativa, la Fiorentina aspetta di capire quale sarà il futuro di Kean. Ore calde di calciomercato in arrivo.

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Riccardo Tombolini