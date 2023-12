“La Conferenza stampa di fine anno con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni prevista per domani, giovedì 28, non avrà luogo per il persistere dell’indisposizione della Presidente. L’Ordine dei giornalisti e l’Associazione Stampa Parlamentare, organizzatori dell’evento, restano in attesa di indicazioni da parte della Presidenza del Consiglio per la nuova data”. È la nota dell’ l’Ordine dei Giornalisti in cui viene confermata l’indiscrezione sul nuovo rinvio della conferenza stampa della premier.

Quando è prevista la conferenza stampa di fine anno di Meloni

L’appuntamento tra i media e Giorgia Meloni, quindi, slitta di nuovo, questa volta a data da definirsi. All’inizio era fissata per il 21 dicembre, ma Meloni aveva rimandato la conferenza stampa al 28 dicembre, per via del suo stato influenzale. Oggi è arrivato il nuovo rinvio, Palazzo Chigi ha comunicato il persistere dell’influenza per la premier.

Il primo rinvio

“A causa di un persistente stato influenzale la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato tutti gli impegni di questi giorni. La conferenza stampa di fine anno prevista per il 21, organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e dalla Associazione Stampa Parlamentare, si terrà giovedì 28 dicembre, sempre alle ore 11 presso l’aula dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati. L’organizzazione della conferenza stampa resta invariata”. Era stato questo l’annuncio dell’Odg il 20 dicembre scorso, alla vigilia della data inizialmente prevista per la conferenza.

