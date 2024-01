Il Governo Meloni ha deciso di tagliare i fondi per la sanità, per l’istruzione e persino per gli asili nido ma poi facendo due conti è paradossale vedere quanto costi lo staff della premier. Una spesa folle che supera di gran lunga quella dei premier che l’hanno preceduta: Draghi, Conte, Gentiloni e Renzi. La destra è in testa alle classifiche per il record di spesa per i collaboratori di Palazzo Chigi. Il Governo prova a nascondere l’aumento sotto il tappeto ma purtroppo, o per fortuna, non ci riesce.

Il Governo Meloni parla di un “modesto incremento”

Nel bilancio preventivo 2024 relativo alla presidenza del Consiglio è prevista una spesa davvero troppo ingente. Ben 21,2 milioni di euro per gli uffici di diretta collaborazione. Anche se il Governo parla di un “modesto incremento” pari a 305mila euro. Modesto mica tanto tanto che, per la verità, le spese dello staff della premier Giorgia Meloni si sono moltiplicate rispetto ai precedenti esecutivi.

La giustificazione dell’anno prima che poi non regge

Lo scorso anno il Governo Meloni aveva previsto una spesa pari a 20,9 milioni di euro. Un cifra che si distaccava per eccesso dall’anno precedente: oltre 2 milioni in più. L’esecutivo all’epoca si era giustificato dicendo che essendosi appena insediato aveva fatto una stima dei costi sulla base delle spese dell’esecutivo precedente ovvero lo staff di Mario Draghi. Nulla da dire, peccato che se veramente fosse stato così quest’anno la spesa sarebbe dovuta scendere e invece… sorpresa: la spesa è lievitata ancora.

Spese più alte di sempre al Governo

Con la destra le spese per i collaboratori sono le più alte di sempre. Infatti guardando la classifica stilata tra gli altri anche da Tpi, le spese per lo staff di Giorgia Meloni sono più alte dei Governi di Draghi, Conte, Gentiloni e Renzi.

Ecco la classifica:

Governo Renzi – 2016: 12 milioni

Governo Gentiloni – 2017: 14 milioni

Governo Gentiloni/Conte – 2018: 15 milioni

Governo Conte – 2019: 16 milioni

Governo Conte – 2020: 16 milioni

Governo Draghi – 2021: 16 milioni

Governo Draghi/Meloni – 2022: 18 milioni

Governo Meloni – 2023: 2o milioni

Governo Meloni – 2024: 21 milioni

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo