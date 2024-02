Giogia Soleri e la mamma di Ghali sono due gocce d’acqua. Da quando la madre del cantante di Sanremo 2024 è stata fotografata, per Giorgia Soleri non c’è più pace perché la somiglianza tra le donne effettivamente si percepisce chiaramente. Giorgia Soleri assomiglia alla mamma di Ghali?

La somiglianza tra Giorgia Soleri e la mamma di Ghali

Secondo diversi follower sì, e per questo lo hanno fatto sapere all’influencer, che sui social ha risposto: “Siamo a quota due persone che mi scrivono: ‘Pensavo fossi tu in questa foto!’. Mi sarei potuta offendere perché mi avete scambiata per una donna visibilmente più grande (e bella) di me, invece, mi offendo perché Ghali non mi ha mai baciata purtroppo”. La signora Amel (la mamma di Ghali) è arrivata in Italia dalla Tunisia negli anni 80, si è sposata con un connazionale e nel 1993 ha dato alla luce Ghali.

Giorgia Soleri e la dichiarazione a Ghali: “Mi faccio avanti dal 2017 ma non mi ca*a di striscio”

“Allora Ghali, capiamoci bene. Io ho i DM pieni zeppi di messaggi così, quindi, se anche tu sei uno di quegli uomini che in una relazione cerca una persona simile alla propria mamma, sappi che l’hai trovata… (L’emoticon viscida non poteva mancare, mi scuserete)”. Poi, la confessione: “Per tutte quelle che mi stanno scrivendo ‘Fatti avanti!’… Pivelle sappiate che è dal 2017 che mi faccio avanti e non vengo cag*a di striscio”.

Giorgia Soleri e la storia con Damiano dei Maneskin: iniziarono a frequentarsi nel 2017

Giorgia e Damiano si sono conosciuti nel 2014 a Villa Borghese, iniziando poi a frequentarsi nel 2017. La relazione tra i due però è rimasta segreta fino a maggio 2021, quando con un post Instagram Damiano David ha rivelato di avere il cuore occupato. “Dopo quasi 4 anni si può dire, no?”, aveva scritto il 24enne pochi giorni prima dell’inizio dell’Eurovision Song Contest che avrebbe poi cambiato la sua vita così come quella dei Maneskin, vincitori della gara canora con il brano “Zitti e buoni”.

