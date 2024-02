E’ la serata dei fischi, la quarta del Festival di Sanremo, quella dove vince Geolier davanti ad Angelina Mango che aveva portato sul palco dell’Ariston “La rondine” di papà Pino. Oltre al pubblico presente in sala, a fischiare e a vantarsi dei voti bassi rifilati al rapper napoletano sono anche alcuni giornalisti presenti nella sala stampa di Sanremo. Quegli stessi giornalisti che il giorno dopo, tra domande imbarazzanti a Geolier (“Non ti senti a disagio per aver rubato?”) e voti molto al di sotto della sufficienza, hanno stoppato la corsa verso il Leoncino d’Oro.

Basta guardare i dati finali delle tre giurie per capire quanto il video della sala stampa che gira in queste ore sui social possa aver in un certo senso condizionato la scalata di Geolier. Il 60% del televoto ha espresso la preferenza per il rapper, mentre solo il 16% è andato ad Angelina Mango. Poi Ghali con l’8,3%, Annalisa con l’8% e Irama con il 7,5%. Decisivo però è stato il voto della sala stampa e delle radio. che incidevano entrambe per il 33% (televoto invece per il 34%).

La classifica finale e il voto delle tre giurie

La classifica finale però vede Mango risalire e imporsi con il 40.3% delle preferenze totali, considerando appunto i voti delle tre giurie (Televoto, Sala Stampa, giuria delle radio). Al secondo posto Geolier con il 25.2%, al terzo Annalisa con il 17.1%, al quarto Ghali con il 10.5%, al quinto Irama con il 6.9%. Ma dove è letteralmente crollato Geolier? Nel voto dei giornalisti presenti in sala stampa: nello specifico il voto della Sala Stampa sanremese ha accordato una preferenza del 73,5% ad Angelina Mango e soltanto l’1,5% alla canzone “I’ p’ me, tu p’ te” del rapper di Secondigliano. Non è andata meglio per Geolier con il voto della Giuria delle radio: 31,2% per “La noia” contro 14,2 % per il suo brano, ma qui la forbici è più ristretta.

Il video dei giornalisti contro Geolier: “Non fate votare la Campania”

Nel filmato che in queste ore gira sui social, siamo nella Sala Stampa del Festival di Sanremo nelle fasi conclusive della quarta serata dove votavano tutte e tre le giurie. Geolier è primo davanti ad Angelina Mango e alcuni giornalisti si lasciano andare a commenti tutt’altro che professionali e, forse ai limiti, dell’antimeridionalismo. C’è chi si vanta di non conoscerlo (“Ma chi ca… è?”) e di avergli dato “uno” perché zero non si poteva dare, io quattro aggiunge un’altra collega. Chi dice di “non far votare più la Campania”. In sottofondo c’è chi ricostruisce: “Reazioni in sala stampa dopo la vittoria delle cover di Geolier, disappunto da parte dei giornalisti”. Insomma parte della stampa coalizzata contro il rapper che alla fine prenderà appena l’1.5% delle preferenze, cioè una miseria.

La Rai: “Forse rivedere modalità di voto”

La Rai il giorno dopo la fine del Festival torna sulle modalità di voto ma pensa di rivedere solo quella relativa al televoto. Sulla modalità di votazione per l’anno prossimo “una riflessione verrà fatta e si cercherà di capire visto il dato della grande affluenza del voto popolare e lo farà l’azienda”. Ad affermarlo il capo ufficio stampa della Rai, Fabrizio Casinelli, durante la conferenza finale del festival di Sanremo. “Il televoto – spiega Marcello Sciannameo, direttore di intrattenimento e Prime Time Rai – vale un terzo, un altro terzo è della sala stampa e un altro dalle radio. Il voto è controllato e vigilato da ben tre notai e da un esponente dell’Agcom. Diciamo con certezza – ha aggiunto Sciannameo – che questo sistema è assolutamente funzionante e garantisce la bontà del risultato finale. Se poi sia sorprendente – ha spiegato – questo fa parte dal numero di voti e dalla tipologia. Ma il sistema di voto e la bontà a garanzia del meccanismo è assolutamente controllato dai soggetti istituzionali”.

Frankie Hi Nrg contro il voto di stampa e radio

“Comunque se fossi uno di quel 60% che ha televotato Geolier, spendendo dei soldi per far vincere il mio beniamino, e lo vedessi scavalcare da chi ha preso un misero 16%, vincente per mano di un manipolo di membri di una casta mediatica, ecco forse mi sentirei preso in giro”. Lo scrive su X il rapper Frankie hi-nrg commentando la polemica che sta montando sui social sulla vittoria di Angelina Mango che al televoto era nettamente indietro rispetto a Geolier.

A stretto giro la replica di Angelina Mango che si dice dispiaciuta per il tweet di Frankie Hi NRG. Il tweet viene letto ad Angelina Mango, la vincitrice di Sanremo, in sala stampa. Appare stupita: “Ma l’ha scritto davvero Frankie Hi Nrg? Si’? Mi spiace molto, io lo stimo un sacco”.

Geolier: “Pregiudizio su Napoli non esiste più”

“Pregiudizio contro i napoletani? Forse negli anni ’50, penso che siano passati i pregiudizi contro Napoli” ha invece dichiarato Geolier rispondendo alla domanda se il voto sia stato condizionato anche da un sentimento anti-napoletano. “Deluso? No, mi sento bene, ho fatto un bel Festival e mi e’ piaciuto tutto. Ho portato il napoletano, quindi ho già vinto all’inizio del Festival perché ho realizzato i miei obbiettivi”. Nella conferenza stampa dei vincitori, Geolier non appare turbato dalle polemiche del voto. “Sul palco c’eravamo due ragazzi del 200, io e Angelina, e questo è l’importante. Sono contento, non poteva andare meglio. Mi godo il cammino in ogni istante”.

