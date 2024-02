“Record di televoto” in occasione dell’ultima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Ad annunciarlo Amadeus che sul palco dell’Ariston raccoglie le denunce social del pubblico che sta incontrando diverse difficoltà nelle operazioni di voto. Anche Annalisa, tra le favorite per la vittoria finale, su Instagram conferma: “Problemi col televoto” prima di invitare i fan a votare “finché non ricevete la conferma”.

Amadeus rassicura: “Sta arrivando una quantità di televoto mai vista, è record di televoto. Se trovate difficoltà non vi preoccupate stanno smaltendo il traffico”. Su X-Twitter diversi utenti denunciano che il sistema “si è impallato“. Anche altri due artisti in gara, Irama e Ghali, riportano nelle loro storie Instagram un malfunzionamento dei sistemi. In sintesi non arrivano messaggi di conferma con i tecnici Rai a lavoro per ripristinare il servizio.

Sui social non manca l’ironia in riferimento alla querelle Geolier, mattatore del televoto: “Gli hacker di San Gennaro hanno impallato il televoto”. C’è chi condivide annunci di pub napoletani che offrono sconti del 20% sull’ordine dei panini solo se si vota Geolier. Iniziative che vengono prese di mira dagli hater del rapper napoletano, con il pub che deve precisare, con tanto di spiegazione matematica, che si tratta di un “post goliardico”.

Come funziona il televoto

Da telefono fisso bisogna digitare l’894.001 e seguire le indicazioni, oppure inviare un sms al 475.475.1 con il codice dell’artista. Si hanno a disposizione un massimo di 5 voti e il costo massimo per ogni voto è di 51 centesimi. Si pagano solo i voti validi e il servizio è riservato ai maggiorenni. Regolamento completo su sanremo.rai.it

