Geolier primo nella classifica provvisoria, l’Ariston fischia nuovamente e Amadeus chiede al pubblico in sala “rispetto”. Inizia come si era concluso ieri il Festival di Sanremo che in nottata vedrà proclamato il vincitore della 74esima edizione. Pubblico in sala irrispettoso nei confronti non sono del rapper napoletano ma anche della giuria e, soprattutto, del televoto, vero cavallo di battaglia di Geolier che, come ribadito in conferenza stampa, può contare su una fanbase solida.

Geolier precede Angelina Mango, vera favorita per il pubblico dell’Ariston, e Annalisa. Dopo l’ufficializzazione della classifica provvisoria delle prime quattro serate, Amadeus è intervenuto, alzando la voce, per zittire il pubblico che è tornato a fischiare e rumoreggiare. “E’ giusto: è come essere allo stadio, ci sono i gruppi, i fan ed è giusto che sia così. Ci sta il disappunto, ma vi chiedo il rispetto per tutti i cantanti in gara”.

In precedenza Geolier, dopo la conferenza stampa di oggi e la vergognosa domanda a cui ha risposto in modo encomiabile (“Non ti senti a disagio per aver rubato?”), è stato intervistato dal Tg1 dove ha spento sul nascere la polemica sull’anti-meridionalismo e sul razzismo, minimizzando: “Il pubblico dell’Ariston ieri aveva scelto Angelina Mango, avrebbero fischiato chiunque si fosse trovato al primo posto. I fischi me li sono presi io per tutti, non è stato un bel momeneo ma non era un accanimento su di me. Certo

Geolier al Tg1: “Avrebbero fischiato a chiunque si fosse trovato al primo posto. Me li sono presi io per tutti, ma non era un accanimento su di me” E con questa possiamo chiudere questa sciocchezza dell’antimeridionalismo #Sanremo2024 pic.twitter.com/2eitK6E6HF — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 10, 2024

Sanremo, le 30 posizioni della classifica provvisoria

Ecco la classifica provvisoria del Festival di Sanremo prima dell’ultima puntata:. Geolier Angelina Mango Annalisa Ghali Irama Mahmood Alessandra Amoroso Loredana Berte’ Diodato Alfa Il Volo Emma Gazzelle Fiorella Mannoia The Kolors Il Tre Santi Francesi Mr.Rain Negramaro Ricchi e Poveri Dargen D’Amico BigMama Rose Villain Clara Maninni Renga-Nek.

