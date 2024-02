E’ Angelina Mango la vincitrice della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Ribaltone finale in testa alla classifica che assegna il primo posto alla 22enne cantante lucana che ha portato sul palco dell’Ariston “La noia”. Secondo posto per Geolier con ‘I p’ me, tu p’ te’. Terza Annalisa con ‘Sinceramente’, quarto Ghali con ‘Casa mia’ e quinto Irama con ‘Tu no’.

Dopo 10 anni torna a vincere il Festival di Sanremo una donna: l’ultima prima di Angelina Mango è stata Arisa nel 2014. La figlia di Pino Mango, che nella serata delle cover ha commosso tutti, riceve il Leoncino d’oro da Amadeus e Fiorello e si scatena sul palco dell’Ariston. “Siete matti. Grazie a tutto.Grazie di cuore all’orchestra, a te, a Gio, a Fiorello, a voi, al mio team, a Marta, a mia mamma, a Phil, Antonio, la mia famiglia che è qui stasera, grazie che siete venuti” le sue parole. Adesso rappresenterà l’Italia in Svezia per l’Eurovision. Mango che durante la sua esibizione è stata protagonista anche di una caduta sul palco dell’Ariston.

Il voto finale ribalta la classifica provvisoria

Il 60% del televoto per decretare il vincitore del 74esimo Festival di Sanremo ha espresso la sua preferenza per Geolier, mentre solo il 16% del televoto è andata ad Angelina Mango. Poi Ghali con l’8,3%, Annalisa con l’8% e Irama con il 7,5%. Decisivo però è stato il voto della sala stampa e delle radio.

Angelina Mango ha vinto con il 40.3% delle preferenze totali, considerando le tre giurie (televoto, Sala Stampa, giuria delle radio). Al secondo posto Geolier con il 25.2%, al terzo Annalisa con il 17.1%, al quarto Ghali con il 10.5%, al quinto Irama con il 6.9%.

Sanremo, i premiati

A Loredana Bertè, con il brano Pazza, è andato il Premio della Critica Mia Martini; ad Angelina Mango sono andati anche il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, con 22 voti e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è stato assegnato a Fiorella Mannoia con Mariposa.

Amadeus e Fiorello via in carrozze sulle note di Cenerentola

Festival che si è concluso con l’addio, dopo cinque anni di fila, di Amadeus e Fiorello che hanno lasciato l’Ariston in carrozza. Amadeus e Fiorello lasciano l’Ariston a bordo di una carrozza. “Vogliamo lasciare il festival di Sanremo romanticamente”, dice Fiorello mentre esce dall’Ariston mano nella mano con Amadeus. “Sono stati cinque anni bellissimi, Sanremo si ama sempre”, commenta Amadeus. E poi, sulle note di I sogni son desideri, i due amici salgono sulla carrozza di Cenerentola e salutano tutti.

