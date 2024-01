Doppia indagine quella del nucleo investigativo dei carabinieri di Lodi, che sta facendo luce sulla morte di Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria ‘Le vignole’, trovata senza vita nel Lambro ieri, dopo essere finita alla ribalta delle cronache per il caso della recensione omofoba e contro i disabili.

Il primo fascicolo, al momento contro ignoti, e su cui le indagini sono ancora in corso, è stato aperto prima della morte della donna. Istigazione all’odio razziale è l’ipotesi di reato per chi si sarebbe lamentato di essere stato ”messo a mangiare di fianco a dei gay e a un ragazzo in carrozzina”.

Pedretti sentita dai carabinieri il giorno prima della morte

La titolare della pizzeria sabato – a quanto si apprende – era stata convocata e sentita dai carabinieri, al solo scopo, però, di risalire all’autore della recensione, non per accertarne l’autenticità, che nel frattempo era stata messa in discussione sui social.

La donna l’indomani mattina è sparita da casa e, dopo che il marito ha dato l’allarme, nel pomeriggio è stata trovata senza vita sulle rive del Lambro, a poca distanza dall’auto sporca dentro e fuori di sangue.

Cosa può aver spinto la donna a compiere il gesto estremo

Tutto al momento fa propendere per l’ipotesi del suicidio, ma nessuna pista verrà tralasciata. La procura ha disposto l’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni a Pavia. Approfondimenti tecnici verranno svolti anche su telefono e computer in uso alla donna, mentre sono già stati sentiti familiari e conoscenti per comprendere cosa possa averla eventualmente spinta al gesto estremo.

Lo scontro in tv tra Gaia Tortora e Ginevra Bompiani

Quello che ha detto “non era una cattiva idea, perché questa signora voleva far sapere, poi l’ha fatto goffamente m…a”. “Lei sta dando un giudizio su qualcosa che ha appena detto che non conosciamo”. Botta e risposta tra la giornalista Gaia Tortora e la scrittrice Ginevra Bompiani a L’aria che tira su Tg La7.

“Noi non sappiamo neanche se il post l’ha scritto la signora o il marito o hanno dato mandato a un’agenzia e lei di una persona che forse si è suicidata sta già emettendo un giudizio e io lo trovo…”, aggiunge Tortora. “Beh ancora non mi ha fatto parlare e già sta emettendo il suo di giudizio”, taglia corto Bompiani.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo