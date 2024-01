E’ stato il primo ad avanzare dubbi sulla recensione omofoba arrivata sui canali social della pizzeria “Le Vignole” di Sant’Angelo Lodigiano, la cui proprietaria, Giovanna Pedretti, nelle scorse ore è stata ritrovata senza vita, probabilmente in seguito a un gesto estremo riconducibile alla gogna social. Una vicenda raccapricciante sulla quale saranno adesso le indagini della procura di Lodi a fare chiarezza. Una vicenda che ha visto protagonisti lo chef-influencer Lorenzo Biagiarelli e la compagna, ben più nota, Selvaggia Lucarelli, opinionista televisiva, influencer e giornalista anche se ha lasciato l’ordine lo scorso maggio 2023 in segno di polemica. Persone che prima di tutto pensano di essere i depositari della verità e quindi danno il via ad indagini private, accertamenti e verifiche, il tutto però attaccando senza mezzi termini la preda di turno.

Morte Giovanna Pedretti, Biagiarelli: “Nessuna shitstorm, solo ricerca verità”

Sui social Biagiarelli per primo ha esternato dei dubbi sull’autenticità della recensione del presunto cliente che protestava per la presenza di gay e disabili ad un tavolo della trattoria di Giovanna Pedretti. Dopo giorni in cui ha incalzato la donna, telefonandola anche e chiedendo spiegazioni per la recensione tacciata come fake , nelle scorse ore, dopo il drammatico epilogo della donna, ha pubblicato una storia su Instagram (dove vanta 229mila followers) e precisato: “Mi dispiace moltissimo delle morte della signora Giovanna e il mio pensiero va alla sua famiglia”- scrive su Ig, ma invita “a riflettere sulle conseguenze del tentativo “di ristabilire la verità”. “Se si dovesse temere sempre questo epilogo a questo punto dovremmo chiudere tutto, giornali e social”. Biagiarelli, supportato poi sui social dalla compagna Selvaggia Lucarelli, precisa che non c’è stato nessun odio social e nessuna shitstorm: “Mi dispiace che pensiate che la ricerca della verità possa avere queste conseguenze. Ci tengo a respingere con forza le accuse di ‘odio social’ e shitstorm dal momento che la signora Giovanna, in questi due giorni, non ha ricevuto dalla stampa che lodi e attestazioni di stima, e solo qualche sparuto e faticoso tentativo di ristabilire la verità che, in ogni caso, non ha e non avrebbe mai avuto pari forza”.

Poi, non contento, invita tutti a riflettere: “Se davvero pensate che la signora Giovanna si sia tolta la vita, per un inesistente odio social, riflettere sul concetto di verità. Se ogni persona che tenta di ristabilire la verità in ogni storia, grande o piccola che sia, dovesse temere questo epilogo, a quel punto dovremmo chiudere tutto, giornali e social. I messaggi di odio che mi state scrivendo, sono invece, quelli sì, di una tale violenza e quantità che effettivamente, anche a una persona non troppo fragile, potrebbero far pensare a un gesto estremo. Io, nel frattempo, continuerò a cercare la verità nelle cose”.

Ma chi è Lorenzo Biagiarelli?

Oggi ha 33 anni. Nato a Cremona il 24 novembre 1990 e cresciuto a Senigallia, Biagiarelli racconta che nella sua prima vita “era una sedicente rockstar”, sapeva cantare e suonare più strumenti, guadagnandosi da vivere durante il periodo universitario. Iscritto alla facoltà di Storia, interrompe tutto perché scopre la sua seconda vita, ovvero la passione per pentole e fornelli. Così inizia a cucinare e a viaggiare, raccontando tutto sulle pagine del suo blog. Con il passare degli anni diventa sempre più un “social chef”, presentando ricette e piatti etnici da lui preparati in collegamento con la storia del posto in cui li ha scoperti, fino ad arrivare a partecipare a programmi televisivi legati al mondo della cucina. Nel 2019 esce il suo libro, “Qualcuno da amare e qualcosa da mangiare”, edito DeAgostini e, nello stesso anno, fa parte dei giudici di Cortesie per gli ospiti, game show culinario in onda su Real Time che vede anche la partecipazione dell’inflessibile regina del galateo, Csaba dalla Zorza.

Dal 2020 entra poi a far parte del cast fisso della trasmissione televisiva condotta da Antonella Clerici, E’ sempre mezzogiorno in onda su Rai 1, dove diventa “Il signore degli aneddoti”. Poi nel 2022 da cuoco diventa anche ballerino, accompagnato da Anastasia Kuzmina, per la trasmissione “Ballando con le Stelle” condotta da Milly Carlucci dove, tra l’altro, la compagna Selvaggia Lucarelli fa parte della giuria.

Nelle scorse ore, dopo la morte di Giovanna Pedretti, Lorenzo Biagiarelli salta “E’ sempre mezzogiorno”

“Questa mattina non è con noi Lorenzo che come sapete è stato coinvolto nel fatto di cronaca e ha deciso di stare a casa e sarà con noi nei prossimi giorni”. Così Antonella Clerici nella presentazione del programma di Rai1 ‘È sempre mezzogiorno’ ha spiegato ai telespettatori l’assenza di Lorenzo Biagiarelli, presenza fissa nel cast della trasmissione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Biagiarelli (@lorenzo.biagiarelli)

La relazione tra Lorenzo Biagiarelli e Selvaggia Lucarelli

Negli ultimi anni Biagiarelli ha una relazione con Selvaggia Lucarelli, più grandi di lui di circa 16 anni. La coppia vive a Milano. La loro relazione arriva dopo la fine del matrimonio della giudice di Ballando con le Stelle con Laerte Pappalardo, figlio del noto cantante Adriano, da cui nel 2005 nasce il figlio Leon. La separazione da Pappalardo avviene nel 2007 e, successivamente, la ex giornalista si lega sentimentalmente allo chef. I due stanno insieme ormai da tempo e non hanno ancora figli, ma Lorenzo è molto legato al figlio di Selvaggia. Lucarelli ha raccontato che Lorenzo l’avrebbe conquistata grazie ad una nota audio in cui cantava Pensiero dei Pooh. Per il primo appuntamento Biagiarelli ha invitato Lucarelli a casa sua e le ha preparato un risotto alla parmigiana sormontato da petto d’anatra alle prugne, come rivelato al settimanale Oggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Biagiarelli (@lorenzo.biagiarelli)

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo