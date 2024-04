Il Presidente di SOS IMPRESA Rete per la Legalità, Luigi Cuomo, insieme a Fausto Maria Amato, responsabile dell’ufficio legale dell’associazione e a Ezio Stellato, rappresentante di interessi dell’Associazione presso la Camera dei Deputati, hanno avuto ieri a Roma un incontro presso il Ministero della Giustizia. L’obiettivo della riunione è stato presentare una serie di proposte legislative, tra cui l’introduzione della figura del tutor antiusura, come previsto dall’articolo 24 del disegno di legge sulla sicurezza (a.c. 1660).

“L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e di intesa reciproca, segno promettente per future collaborazioni. Tra le proposte avanzate, oltre a modifiche specifiche all’articolo 24, si è discussa l’istituzione di una giornata nazionale antiracket, il 10 gennaio di ogni anno. Questa data è stata scelta in coincidenza con l’anniversario della pubblicazione della lettera di Libero Grassi contro il racket, apparsa sulle pagine del Giornale di Sicilia, riconosciuta come l’inizio del movimento antiracket più influente in Sicilia e in Italia. Le suddette iniziative sono parte di un più ampio sforzo dell’associazione e delle Istituzioni, a livello politico e legislativo, mirato a rafforzare le politiche di prevenzione contro i reati di racket e usura nonché a supportare le vittime che decidono di denunciare tali crimini. SOS IMPRESA proseguirà la sua attività in questa direzione, anche a livello parlamentare, oltre che sul piano della comunicazione e a livello territoriale, al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati” – È quanto dichiarato da Luigi Cuomo, Presidente di SOS IMPRESA per la Legalità.

