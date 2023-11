Gomme delle auto bucate e squartate in modo seriale per mesi. Nel piccolo paese molisano di Vastogirardi (600 persone) in molti avevano pensati a screzi, ritorsioni, persino alla presenza di un disturbatore che dalla seconda metà di luglio, mese della prima denuncia ad oggetto una vettura lasciata in sosta in Piazza Giusto Girardi, si sarebbe divertito a danneggiare le automobili degli abitanti.

L’indagine è partita dai carabinieri della stazione di San Pietro Avellana, i quali però dopo un sopralluogo ed una serie di accertamenti non sono riusciti a risalire all’autore del gesto.

Billy incastrato dalle telecamere

A fine ottobre, altri quattro episodi simili – sempre nella stessa piazza – hanno indotto il Comando della Compagnia carabinieri di Agnone ad organizzare servizi di appostamento, purtroppo improduttivi, fino a quando l’intervento del Nucleo Investigativo dei carabinieri di Isernia che, in supporto ai colleghi di Agnone ha installato alcune micro-telecamere in piazza, ha permesso di scoprire che l’autore dei danneggiamenti non era altro che ‘Billy’, un cane di taglia grande appartenente ad una signora della zona.

La padrona era ignara delle passeggiate notturne dell’animale, tantomeno dei danni provocati di cui è stata anche vittima, ma ha spiegato alle Forze dell’Ordine che il cane negli ultimi mesi aveva avuto una gengivite e che per questo era portato a mordere vari oggetti. Ora spetterà a lei risarcire gli altri automobilisti.

