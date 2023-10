Bobi, il cane più anziano del mondo, è morto oggi all’età di 31 anni. Viveva in Portogallo, nella provincia di Leiria, e alle spalle aveva una storia unica. Quando era ancora un cucciolo, sfuggì a un destino tragico grazie al colore del suo pelo, che gli permise di mimetizzarsi tra la legna nel giorno in cui i suoi fratelli furono dati via dalla famiglia del suo piccolo padrone Leonel Costa, sfuggendo così ad un tragico destino. A causa di vicende poco chiare gli altri cuccioli non riuscirono a sopravvivere, e quando Leonel (aveva solo 8 anni all’epoca) scoprì Bobi fra la legna della sua casa in campagna, i genitori non poterono fare a meno di tenere il cucciolo.

È stato lo stesso Leonel Costa a comunicare ai media portoghesi la triste notizia della morte del suo cane, un rafeiro dell’Alentejo. Il 31° compleanno di Bobi, che è stato celebrato l’11 maggio dello scorso anno, ha visto la partecipazione di circa un centinaio di invitati provenienti da tutto il mondo.

Bobi era stato certificato dal Guinness World Record come il cane più anziano del mondo lo scorso febbraio. In precedenza il primato apparteneva all’australiano Bluey, morto nel 1939 all’età di 29 anni e cinque mesi.

Un ricordo di Bobi arriva anche da parte della veterinaria Karen Becker, che aveva partecipato al suo 31° compleanno lo scorso 11 maggio, che ha scritto in un post su Facebook: “C’è mai abbastanza tempo? Penso proprio di no”.

Redazione

Luca Frasacco