Manca poco più di un anno al voto per il rinnovo del Parlamento, e una legge elettorale ancora non c’è. «Vorrei ma non posso». Questa iconica espressione sembra descrivere i colloqui tra le varie forze politiche. «Vorrei il proporzionale, ma non posso», affermerebbe la destra. «Vorrei le preferenze, ma non posso», starebbe dicendo la sinistra. Intanto al centro Calenda e Marattin auspicherebbero un ritorno al proporzionale per ridare centralità al ruolo del Parlamento. Conoscendo i tempi della politica, una domanda sorge spontanea: si voterà il nuovo Parlamento con un simil «Porcellum»? Stavolta in senso stretto, però. Nel dibattito sulla riforma della legge elettorale, i partiti italiani si muovono lungo una linea che divide due esigenze storicamente contrapposte: la governabilità e la rappresentanza. Da una parte c’è chi punta a costruire sistemi capaci di garantire maggioranze stabili e governi forti, dall’altra chi teme che un eccesso di semplificazione finirebbe per comprimere il pluralismo politico. Tra i più convinti sostenitori di un ritorno al proporzionale ci sono Azione e i Liberaldemocratici, che guardano con favore a un sistema meno legato alle coalizioni pre-elettorali e più centrato sul ruolo del Parlamento. L’idea, sostenuta in particolare da Carlo Calenda, è che le alleanze debbano nascere dopo il voto, sulla base di programmi condivisi, e non attraverso coalizioni costruite solo per vincere le elezioni. In questa impostazione, il proporzionale viene visto come uno strumento capace di rappresentare meglio le diverse culture politiche e di restituire centralità alle Camere.

Una posizione simile, anche se con sfumature diverse, emerge nel campo del centrosinistra. Il Partito democratico appare diviso al proprio interno: una parte del partito guarda con interesse a un sistema più proporzionale e al ritorno delle preferenze, considerate utili per ridurre il peso delle segreterie nella scelta dei parlamentari; un’altra teme, invece, che una frammentazione eccessiva potrebbe riportare il Paese verso l’instabilità politica della Prima Repubblica. In ogni caso, il Pd contesta soprattutto il metodo scelto dalla maggioranza, accusata di voler legare la riforma elettorale al progetto del premierato senza un accordo condiviso. Su posizioni favorevoli al proporzionale si collocano anche il Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I pentastellati insistono sulla necessità di preservare il pluralismo e di evitare premi di maggioranza troppo forti, che rischierebbero di alterare il rapporto tra voti ottenuti e seggi assegnati. Verdi e Sinistra, invece, vedono nel proporzionale il sistema più adatto a rappresentare tutte le sensibilità politiche, criticando il bipolarismo forzato prodotto dai sistemi maggioritari.

Nel centrodestra il ragionamento è diverso. Fratelli d’Italia spinge per una riforma collegata al premierato, con un impianto che potrebbe prevedere un sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza e dall’indicazione diretta del capo del governo. L’obiettivo dichiarato è assicurare stabilità e consentire agli elettori di scegliere chiaramente chi governa. Lega e Forza Italia condividono la necessità di garantire governi più solidi, pur mantenendo attenzione agli equilibri territoriali e al ruolo delle forze moderate. Dietro il confronto tecnico sulla legge elettorale si nasconde, così, una questione più profonda: decidere su quale equilibrio debba puntare la democrazia italiana tra efficienza del governo e rappresentanza politica. Un dilemma che ciclicamente torna, ma a cui i leader preferiscono rispondere: «Vorrei cambiare la legge elettorale, ma come sistemo tutto poi?». Una domanda forte che le segreterie dei due maggiori azionisti in Parlamento prima o poi dovranno porsi per dare una risposta effettiva agli italiani e dire loro, una volta per tutte, con quale legge si recheranno alle urne.

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Christian Gaole