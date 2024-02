Anita Olivieri è stata sorpresa dalla regia mentre scriveva un bigliettino insieme a Rosy Chin per concordare le nomination durante una puntata del Grande Fratello Vip. Questo non è il primo episodio di questo genere che coinvolge le due ragazze, suscitando nuove polemiche al di fuori della casa di Cinecittà. Alfonso Signorini potrebbe prendere provvedimenti e rimproverare le due concorrenti durante la puntata del 19 febbraio 2024.

Già all’inizio di febbraio 2024, attraverso i video notturni condivisi dagli account ufficiali del GF Vip 2023, il pubblico era venuto a conoscenza del fatto che Anita Olivieri, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi stavano chiaramente organizzando le nomination e discutendo su come evitare il televoto per non finire a rischio eliminazione. Volevano far uscire altri concorrenti prima di loro. L’accusa è che gli inquilini sembrano godere di una sorta di protezione che permette loro di agire liberamente durante la notte senza essere ripresi. Resta da vedere se Alfonso Signorini mostrerà le immagini di Anita e Rosy durante la puntata per sanzionarle.

Il biglietto sotto le coperte

Le due, Anita Olivieri e Rosy Chin, si trovavano a parlare nella camera da letto del GF Vip 2023. Improvvisamente, mentre erano distese sul loro letto, diversi utenti hanno notato un pezzo di carta e una penna tra di loro. Nonostante la tentata copertura da parte di Olivieri con le coperte, il fatto è stato notato e ha rapidamente fatto il giro del web, generando una forte reazione mediatica.

Il provvedimento di Alfonso Signorini

Anita Olivieri e Rosy Chin, nonostante abbiano cercato di nascondere il biglietto sotto le lenzuola, probabilmente pensavano che fosse già tarda e che la diretta fosse terminata, presumendo che solo gli autori stessero osservando. Sfortunatamente per loro, il live su Mediaset Extra si è interrotto poco tempo dopo, consentendo ai telespettatori di vedere tutto, condividere video e formarsi un’opinione sulla questione.

