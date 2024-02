Eros Ramazzotti, infatti, durante la terza serata del Festival, quella dedicata ai duetti, era in coppia con Ultimo con il quale ha eseguito un medley di suoi successi. Il cantante, intervistato al Primafestival, aveva definito scherzosamente Ultimo “il mio ultimo figlio”. Il giovane cantante era visibilmente emozionato sul palco dell’Ariston e il pubblico lo ha sostenuto cantando i testi a gran voce. Al termine dell’esibizione, standing ovation. Peccato solo che Eros sia stato protagonista di un fuoriprogramma, dimenticando le parole all’inizio di un brano del medley, e con Ultimo, che gli è andato in soccorso. “È l’emozione”, aveva detto sul momento Eros. Salvo poi dietro le quinte, sfogarsi duramente per l’accaduto.

Eros Ramazzotti, beccato dietro le quinte del Festival di Sanremo, insieme a Ultimo, si sfoga contro la Rai. “Non c’era il gobbo, bravi. Grazie.. Fantastico, però meglio così, eravamo in diretta”, dice furibondo, “amico mio c’è morto”. Il cantante si riferisce al fatto che durante l’esibizione si è scordato le parole di una sua canzone e a quanto sostiene non c’era in quel momento il cosiddetto “gobbo”, ovvero il suggeritore delle parole, usato sempre per aiutare conduttori e cantanti a ricordare quello che devono dire o cantare.

Redazione

Giulio Pinco Caracciolo