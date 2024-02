Tutto pronto per la terza serata del Festival di Sanremo. Ad esibirsi, a partire dalle 20:55, saranno i secondi 15 artisti in gara, dopo che i primi avevano già ripetuto i loro inediti nel secondo appuntamento del Festival 2024.

Amadeus condurrà insieme a Teresa Mannino. Nel corso della puntata saliranno sul palco anche il Coro della Fondazione Arena di Verona, che canterà ‘Va Pensiero’ e Sabrina Ferilli. Tra gli ospiti d’eccezione ci sarà Eros Ramazzotti (si esibirà con ‘Terra promessa’), Paolo Jannacci e Stefano Massini. Paola e Chiara, conduttrici del Prima Festival, canteranno ‘Furore’ dal Suzuki Stage, e alle 23:00 sarà la volta di un ospite a sorpresa. E poi ancora Russel Crowe, che canterà con la sua band ‘Set the light shine’, e Bresh live dalla Costa Smeralda in ‘Guasto D’amore’. Dopo mezzanotte attesa per il monologo di Edoardo Leo, e per ascoltare Gianni Morandi in ‘Apri tutte le porte’.

L’ordine e l’orario di esibizione dei cantanti in gara

Anche questa sera, ogni artista sarà presentato da un suo collega in gara. L’abbinamento tra i cantanti in gara che si esibiranno e quelli che li presenteranno è stato scelto per la prima volta dalla sala stampa, con un sistema di bussolotti contenuti in due grandi bocce fatte girare tra i giornalisti da Amadeus e Giorgia. Aprirà la scena Il Tre, ultimo a cantare nella prima serata. In coda La Sad.

Il Tre – presentato da Loredana Bertè ore 20:55

Maninni – presentato da Alfa ore 21:03

BNKR44 – presentati da Fred De Palma ore 21:11

Santi Francesi – presentati da Clara ore 21:32

Mr. Rain – presentato da Il Volo ore 21:51

Rose Villain – presentata da Gazzelle ore 22:16

Alessandra Amoroso – presentata da Dargen D’Amico ore 22:48

Ricchi e poveri – presentati da Big Mama ore 23:12

Angelina Mango – presentata da Irama ore 23:43

Diodato – presentato dai The Kolors ore 23:51

Ghali – presentato da Mahmood ore 23:15

Negramaro – presentati da Emma ore 00:29

Fiorella Mannoia – presentata da Annalisa 00:39

Sangiovanni – presentato da Renga e Nek ore 00:59

La Sad – presentati da Geolier ore 01:08

A che ora finisce la terza serata del Festival di Sanremo

A seguito dell’ultima esibizione di La Sad, il cui termine è stimato per l’01:10 di notte, farà il suo ingresso sul palco Teresa Mannino, dopo qualche battuta con Amadeus sarà la volta di Gianni Morandi che canterà “Apri tutte le porte”, poi Amadeus lancerà gli highlights delle 15 canzoni in gara per dare successivamente lo stop al televoto e annunciare la classifica (la top five sarà stabilita dal voto dei telespettatori e da quello della Giuria delle Radio). La fine della puntata è prevista dunque per l’01:40 di notte.

Quanto costa il televoto

Anche questa sera il pubblico da casa avrà la possibilità di votare. Da telefono fisso bisogna digitare l’894.001 e seguire le indicazioni, oppure inviare un sms al 475.475.1 con il codice dell’artista. Si hanno a disposizione un massimo di 5 voti e il costo massimo per ogni voto è di 51 centesimi. Si pagano solo i voti validi e il servizio è riservato ai maggiorenni. Regolamento completo su www.sanremo.rai.it

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco