Eros Ramazzotti è ospite del Festival di Sanremo nella terza serata, quella di oggi giovedì 8 febbraio. Il cantante festeggerà insieme all’Ariston i 40 anni del suo successo Terra Promessa. Ma chi è la sua nuova fidanzata, dopo le relazioni e i matrimoni avuti con Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli. Si tratta di Dalila Gelsomino.

Chi è la fidanzata di Eros Ramazzotti: Dalila Gelsomino

Dalila Gelsomino ha 35 anni e vive in Messico da sei anni. È laureata in “Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo” all’Università Cattolica di Milano. Dopo aver vinto una borsa di studio si è trasferita negli Stati Uniti, per frequentare un master alla New York University Al Albany. Poi qualche lavoro, qualche su e giù tra New York e Milano, poi lo spostamento in Messico dove lavora.

Il post social di Eros Ramazzotti: “Ti amo”

La loro relazione va avanti da ormai qualche tempo, tanto che sui social lei spesso posta foto e storie con il cantante. Ma è stato proprio Eros Ramazzotti lo scorso agosto a ufficializzare la loro relazione con un post sul proprio Instagram: “Non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha ETÀ, fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce, a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura”. Il riferimento sottolineato all’età è emblematico: lui ha 60 anni, lei 35. Frasi eloquenti, con una foto di loro due in procinto di baciarsi. E pure Dalila Gelsomino ad agosto aveva pubblicato alcune foto a un concerto di Eros, e poi a novembre ha postato diversi scatti di loro due ai Musei Vaticani e a Roma.

Oggi, in previsione dell’apparizione di Eros sul palco dell’Ariston, Dalila Gelsomino ha postato una storia proprio con la copertina dedicata a Terra Promessa, sui cartelloni luminosi di alcuni palazzi a New York.

