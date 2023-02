Alla vigilia della nuova edizione di Michelle Impossible & Friends, Michelle Hunziker, 46 anni si racconta. A partire dal suo one woman show in onda per tre mercoledì in prima serata su Canale 5. Tantissimi gli ospiti tra cui Loredana Bertè, Max Pezzali, Alessandro Siani, Bisio, Favino, Il Volo, Articolo 31, Belén, Pio e Amedeo, Chiambretti. Ci sarà anche l’ex marito Eros Ramazzotti e la figlia Aurora che a breve avrà un bambino. “Ma quale Parentopoli! Celebreremo Eros e sarà anche molto emozionante sentirlo parlare di nonnitudine e di tutto quello che comporta. Sarà un momento estremamente gioioso e divertente”, ha detto Hunziker, in un’intervista al Corriere della Sera.

Racconta della sua felicità nel diventare nonna a soli 46 anni: “Non mi fa impressione, anzi ho rotto tanto le scatole a mia figlia in questo senso. È stranissimo se penso al bambino che sta per arrivare, ho solo 19 anni in più di Auri, sto vivendo la sua gravidanza con un’intensità incredibile, come una quarta maternità, io ho ancora due bambine piccole da crescere (avute da Tomaso Trussardi, ndr), avrò una casa piena di bambini… Sono fiera di poter essere una nonna così giovane perché posso far casino con mio nipote: lo porterò a sciare, a fare sport, ho ancora tanta energia”.

Al suo fianco si vede spesso Eros Ramazzotti. Una storia d’amore che fece sognare all’epoca e che poi è finita senza rancori, con un bel rapporto di affetto che ancora lega i due. “Il più grande investimento che uno possa fare nella propria vita è riconoscere che il rapporto genitoriale è un grande regalo e che bisogna investire in quello. Ci vuole tempo ma spero che sia così anche con Tomaso: riuscire a volersi bene e capire che bisogna salvare le cose belle è il mio obiettivo. Per me è naturale”. E spiega come fa a non far prevalere il rancore nel rapporto con gli ex: “È tempo sprecato, inutile. Nessuno è perfetto, noi per primi. Le cose accadono: come fai a non amare quel pezzo, a non salvarlo? È chiaro che all’inizio c’è il dolore, ma con il tempo se ne va. Io non conosco proprio quei sentimenti, sono sempre molto sincera durante i rapporti, dico sempre quello che penso. Forse questo aiuta a buttare fuori tutto”.

La show girl guardando al presente si dice felice: “Sono single e contenta così, sono in un momento in cui mi basto, sentimentalmente va bene così”. Guardando al passato invece non può fare a meno di pensare ai colpi bassi incassati nella carriera (“fanno bene, impari a rimanere all’erta”), e alle critiche che ha ricevuto in passato sulla sua risata che per qualcuno è eccessiva: “Ne ho sentite di tutti i colori sulla iena ridens: ma io sono fatta così, bisogna rispettare la propria natura. Dietro un sorriso ci può essere timidezza, inadeguatezza, paura o il modo di sfuggire a una situazione imbarazzante. È sempre stato il mio modo di andare oltre alle cose, anche nei momenti più difficili mi ha aiutato”.

Racconta che i suoi genitori non avrebbero mai immaginato che potesse diventare una show girl: “Sono nata in un Paese come la Svizzera dove l’intrattenimento non è in cima alla lista dei desideri. Io volevo fare l’interprete, sono cresciuta parlando quattro lingue, per me è normale. Solo che il mio diploma qui non valeva e ho dovuto iscrivermi di nuovo al liceo. Avevo 17 anni e i miei compagni 14. È stato un trauma e ho dovuto percorrere altre traiettorie”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

