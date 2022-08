In tanti si sono chiesti perché fosse di tendenza su twitter l’ hashtag #clitoride nel bel mezzo della campagna elettorale che vede il social come teatro perfetto per i botta e risposta tra politici. Con le elezioni non c’entra nulla. Si tratta di una stories su Instagram fatta da Aurora Ramazzotti sul suo profilo che ha come tema appunto il clitoride.

La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, 25 anni, periodicamente dal suo profilo affronta vari temi tra cui quelli legati alla sessualità. Nel caso specifico a bordo di un treno parla dei problemi delle donne con gli uomini a letto. Ha imitato gli uomini che sarebbero convinti di sapere dov’è il clitoride ma, in realtà, avrebbero le mani da tutt’altra parte. “Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito” scrive la giovane sul video.

Poi passa ai consigli: “Ok fa ridere ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia. Non abbiate paura di parlare, indicare, insegnare cosa vi piace. Così facendo aiuterete la prossima amica e contribuirete a un mondo sessualmente migliore”.

Questo è bastato per scatenare a distanza di giorni la polemica sui social, tanto da diventare una tendenza su Twitter a distanza di giorni, quando ormai la stories non c’è più. Aurora Ramazzotti conta sul suo profilo instagram oltre 2 milioni di follower ed è spesso al centro di attacchi da parte di haters che spesso la accusano di essere una raccomandata.

