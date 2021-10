Dopo lo sfogo su Instagram poi rimosso di Wanda Nara, mentre in Italia ancora si cerca di capire chi sia la “zorra” che ha “rovinato un’altra famiglia”, in Argentina lo si dà per certo: si tratterebbe di Maria Eugenia Suarez. La stampa argentina lo dà per certo: la donna che ha fatto perdere la testa a Icardi è proprio lei.

Maria Eugenia Suarez, attrice, cantante, modella è detta ‘China’ per il suo sguardo dai tratti orientali. Sua nonna materna Marta ha origini giapponesi e una parte della sua famiglia vive ancora in Giappone. Ha 33 anni e ha debuttato in alcuni sport televisivi e poi a undici anni nella serie tv Rincón de Luz. Poi molte telenovelas e sette film. Il primo nel 2015, quando è stata la protagonista di Abzurdah. Su Instagram ha 5 milioni di followers.

China Suarez ha tre figli, una nata dalla relazione con l’attore Nicolás Cabré, gli altri due dall’amore con l’attore cileno Benjamín Vicuña, che per lei lasciò Carolina Ardohain, con cui aveva avuto quattro figli (la prima, Bianca, scomparsa a sei anni in circostanze drammatiche). Eugenia Suarez e Benjamin si sono separati ad agosto 2021. Sarebbe diretto a lei, dunque, e non a Icardi, il messaggio in cui Wanda Nara parla di “un’altra famiglia rovinata”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro