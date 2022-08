Dopo Totti e Ilary Blasi, è la fine anche di un altro matrimonio famoso? Potrebbe trattarsi di Wanda Nara e Mauro Icardi. Già qualche mese fa tra i due c’era maretta, poi sembrava che la crisi fosse rientrata e invece balza alle cronache rosa nuovamente la notizia che il divorzio sarebbe imminente. A renderlo noto è il programma Los Angeles de la Mañana in onda su America Tv e condotto da Angel de Brito, uno dei più informati sulle vicende della coppia.

Wanda Nara, moglie e agente del marito, avrebbe detto nell’audio resto noto dal programma di stare per separarsi dal marito. “Sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi torno a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più”. Dopo otto anni di matrimonio, l’unione sembra essere destinata a finire, da quando nella vita dell’attaccante argentino è entrata Eugenia Suarez, La China.

Se la notizia fosse vera ci sarebbe la grana della spartizione del patrimonio che secondo il Corriere della sera sarebbe intorno ai 60 milioni. Wanda Nara è proprietaria al 100% della società “World Marketing Football”, con la quale gestisce due attività fondamentali: il marchio “MI9” di Mauro Icardi e “Wan Collection”, una linea di abbigliamento e cosmetici con cui ha iniziato a collaborare nel 2017. Poi c’è la “Wanda Cosmetics”.

Ci sarebbero anche sette auto di lusso e cinque case. I due possiedono una Lamborghini Huracan Spyder blu (valutata circa 230 mila euro), una Bentley Bentayga (150 mila euro), una Rolls Royce Ghost bianca e nera di quasi 300 mila euro, un Hummer H2 personalizzato dotato di una playstation che è valutato all’incirca 110 mila, una Mercedes Benz Classe G, un Range Rover (entrambi dal valore di 160mila euro) e un camion Cadillac Escalade che supera quota 100 mila.

Poi ci sono le lussuose dimore. A Milano una che si trova a pochi passi dallo Stadio San Siro, con tanto di piscina in terrazza, l’altro a Porta Nuova. La casa in campagna a Gallinate avrebbe un valore intorno ai 2 milioni di euro. A questi vanno aggiunte una casa sul lago di Como e una a Tigre, in Argentina: è l’abitazione che Wanda ha condiviso con l’ex marito Maxi Lopez nei primi mesi del loro matrimonio. La casa è rimasta alla donna come riscatto per tutti gli alimenti che in passato l’ex calciatore non le ha mai elargito.

