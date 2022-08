Aurora Ramazzotti, 25 anni, starebbe per diventare mamma. Lo ha annunciato in esclusiva il settimanale “Chi?”. La figlia di Michelle Hunziker,45 anni e di Eros Ramazzotti, 59, dovrebbe diventare mamma a gennaio. La show girl figlia d’arte molto attiva sui social in verità non ha confermato la notizia e nemmeno i suoi genitori sui social. Certo è che ha una relazione sui social dal 2017 con Goffredo Cerza, 26 anni, romano, business analyst.

Nelle scorse settimane era trapelata una indiscrezione: in vacanza in Sardegna Aurora e la mamma sono state pizzicate in una farmacia intente nell’acquisto di un test di gravidanza. Di Goffredo Cerza non si sa moltissimo ma compare spesso negli scatti pubblicati da Aurora. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della Sera, Goffredo Cerza ha 26 anni ed è romano. A Roma si è diplomato alla Marymount International School, poi però si è trasferito a Londra dove ha studiato Ingegneria Elettrica alla University of London. Si è laureato ma non si è fermato. Ha proseguito gli studi alla Hult International Business School, dove ha terminato un master in International Business. Ora lavora come Marketing Manager e Business Analyst. Appassionato di fitness, auto e moto, ama molto gli animali e spesso dedica post a Saba e Kida, i gatti di Aurora.

I due si sarebbero incontrati a Londra tramite un’amica in comune. Durante la pandemia Aurora era in Italia, mentre lui si trovava in Inghilterra. Così pare che Goffredo sia tornato a Roma per stare vicino alla fidanzata. I due convivono da qualche anno.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro