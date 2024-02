Oggi, giovedì 8 febbraio, è in programma la terza serata del Festival di Sanremo 2024. Ad esibirsi saranno i secondi 15 artisti in gara, dopo che i primi hanno cantato ieri nella seconda serata del Festival. Amadeus, che condurrà insieme a Teresa Mannino, ha svelato l’ordine in cui canteranno stasera, oltre a ringraziare Giorgia per la conduzione di ieri e Giovanni Allevi, per il suo discorso: “Una delle pagine più importanti del Festival”.

Sanremo, scaletta e ordine cantanti terza serata

L’ordine dei cantanti di oggi è questo: Il Tre presentato da Loredana Bertè, Maninni presentato da Alfa, Bnkr44 presentati da Fred De Palma, Santi Francesi presentati da Clara, Mr. Rain presentato da Il Volo, Rose Villain presentata da Gazzelle, Alessandra Amoroso presentato da Dargen D’Amico, Ricchi e Poveri presentati da BigMama, Angelina Mango presentata da Irama, Diodato presentato dai The Kolors, Ghali presentato da Mahmood, Negramaro presentati da Emma, Fiorella Mannoia presentata da Annalisa, Sangiovanni presentato da Renga Nek, La Sad presentati da Geolier.

I cantanti della seconda serata

Ieri sera invece era stato questo l’ordine e le presentazioni: Fred De Palma presentato da Ghali, Renga Nek presentati da La Sad, Alfa presentato da Mr. Rain, Dargen D’Amico presentato da Diodato, Il Volo presentati da Rose Villain, Gazzelle presentato dai BNKR44, Emma presentata da Santi Francesi, Mahmood presentato da Alessandra Amoroso, BigMama presentata da Il Tre, The Kolors presentati da Angelina Mango, Geolier presentato da Fiorella Mannoia, Loredana Bertè presentata da Sangiovanni, Annalisa presentata da Maninni, Irama presentato dai Ricchi e Poveri, Clara presentata dai Negramaro.

Sanremo, la classifica della seconda serata

E alla fine della serata di ieri, con il voto di telespettatori e Radio, è stata stilata la nuova classifica, pur parziale: primo il rapper napoletano Geolier, secondo il 28enne Irama, terza la Annalisa, quarta la star Loredana Bertè e quinto Mahmood.

Sanremo, ascolti tv seconda serata: “Risultato clamoroso”

Amadeus in conferenza stampa ha commentato gli ascolti tv e la serata di ieri: “Ringrazio Giorgia per ieri sera, è stata fantastica, ha cantato, ha giocato, dialogato, scherzato fino a notte fonda. Il risultato di ieri è clamoroso, tranne lo scorso anno il 60% nella seconda serata non si era mai verificato nella storia del Festival, non abituiamoci”. Il direttore artistico e conduttore del Festival ha poi aggiunto: “È stata scritta una delle pagine più importanti e dovrà rimanere nella storia del Festival, quella di Giovanni Allevi, che ha condiviso la sua esperienza con tutti, e non è da sottovalutare. Sono orgoglioso di come sta andando il Festival”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani