Si è tenuto venerdì 3 luglio presso NAG Art Gallery, in Via Stagio Stagi 86/88 a Pietrasanta, il vernissage della mostra dedicata alle opere di Angela Matera, artista visiva italiana nata a Siracusa e oggi attiva tra Madrid e Milano. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di collezionisti, appassionati d’arte e ospiti della galleria, che hanno potuto incontrare l’artista e scoprire da vicino una selezione di lavori appartenenti alla serie Mujeres, progetto dedicato all’universo femminile, all’identità, alla trasformazione emotiva e alle relazioni umane.

Attraverso una tecnica personale che combina linoleumgrafia stampata a mano su tela, pittura, acrilico, collage e stratificazioni materiche, Angela Matera costruisce figure femminili intense e simboliche, sospese tra intimità autobiografica e narrazione collettiva. Le opere in mostra raccontano, attraverso segni, materia e colore, alcune delle direttrici più profonde della sua ricerca: il desiderio di libertà, la complessità dei legami, la forza e la vulnerabilità dell’esperienza femminile. La mostra alla NAG Art Gallery di Pietrasanta rappresenta anche un momento significativo nel percorso dell’artista, che dopo oltre vent’anni di attività nel suo atelier-galleria di Ortigia, a Siracusa, e numerose esperienze internazionali tra Berlino, Amsterdam, Bali, Barcellona, Australia e Madrid, vive e lavora oggi tra Madrid e Milano e si prepara a riportare stabilmente la propria ricerca in Italia. A Madrid ha recentemente aperto Matarte, il suo nuovo studio, luogo di ricerca e produzione artistica.

La serie Mujeres nasce proprio da questa trasformazione: un corpus di opere in cui il femminile non è rappresentato come ideale, ma come stato emotivo, passaggio interiore, tensione tra radici e libertà. L’esposizione resterà visitabile fino al 31 luglio 2026 presso NAG Art Gallery, nel centro storico di Pietrasanta.

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