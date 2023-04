Due auto che si schiantano frontalmente nella notte e in pochi istanti quattro giovani vite si sono spezzate. Quella che si è verificato nella tarda serata di ieri a Bitonto, in provincia di Bari, sulla statale 231 è una vera tragedia: a perdere la vita tutti giovanissimi tra i 16 e i 24 anni. La più piccola di loro aveva solo 16 anni. Si tratta di Lucrezia Natale, di Bitonto che pochi istanti prima del terribile schianto aveva telefonato i suoi genitori per tranquillizzarli: “Sono quasi a casa. Sto arrivando”, avrebbe detto. Ma a casa Lucrezia non è arrivata più. Un’ultima telefonata poi nulla più.

A raccontare il dramma di Lucrezia è il Mattino. Era in auto con i suoi amici Floriana Fallacara 20 anni, Tommaso Ricci 23 anni, e Alessandro Viesti, di 24. È ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Si è capito che c’è stato uno scontro frontale con un’altra auto ma è ancora da capire quale automobile viaggiasse verso Bari e quale verso Bitonto. Lucrezia frequentava il terzo anno del Liceo Carmine Sylos della sua città, era iscritta all’indirizzo economico-sociale. “La dirigente scolastica, professoressa Francesca Rosaria Vitelli, e la comunità tutta si riunisce attorno alla famiglia colpita dall’improvvisa scomparsa di Lucrezia, alunna del terzo liceo, durante il tragico incidente stradale”. È il breve ma pieno di affetto il messaggio di cordoglio che si legge sulle pagine social della scuola.

E Lucrezia mancherà a tante sue amiche e compagne di scuola. “Sono cresciuta insieme ad Ezia sin dalla terza elementare – ha detto una sua compagna di classe -. Voleva fare la criminologa o essere una militare. Mi mancherà tantissimo”. “Aveva tantissime ambizioni – ha raccontato un’altra amica – e una forza ineguagliabile, la stessa che molte volte manca agli adulti. Sorrideva sempre, era raro vederla piangere”. E non ci sono parole per descrivere il dolore della famiglia di Lucrezia. “Non c’è morte, c’è cambiamento”, ha scritto sui social Francesco, fratello maggiore di Lucrezia. “Mi mancherai profondamente, sorella mia. Ti porterò nel cuore per sempre. Sarai il mio angelo custode dal paradiso”.

