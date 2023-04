Avevano tutti tra i 16 e i 24 anni. È stato terribile, uno schianto tragico, inconcepibile, quello che si è verificato nella tarda serata di ieri a Bitonto, in provincia di Bari, e in cui sono morti quattro giovani. Due ragazzi e due ragazze le vittime. Altri due giovani sono in gravi condizioni, viaggiavano su un’altra automobile.

A morire nell’incidente Lucrezia Natale 16 anni, Floriana Fallacara 20 anni, Tommaso Ricci 23 anni, e Alessandro Viesti, di 24. Per loro non c’è stato niente da fare, sono morti sul colpo, viaggiavano a bordo di un’Opel Corsa di colore grigio. Il ragazzo e la ragazza feriti, in condizioni gravi, erano invece a bordo di una Renault Scenic. Sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco intervenuti sul posto con gli agenti del commissariato di Bitonto e i carabinieri.

L’incidente si è verificato sulla strada provinciale 231. È ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Si è capito che lo scontro è stato frontale ma è ancora da capire quale automobile viaggiasse verso Bari e quale verso Bitonto. La ragazza è stata trasportata all’Ospedale di Venere, il ragazzo al Policlinico di Bari.

“Per tutta la nostra comunità è un momento di grande dolore e tristezza per le giovani vite stroncate in un modo così tragico”, ha scritto in una nota il sindaco Francesco Paolo Ricci. “In queste ore di atroce sofferenza per le famiglie colpite avvertiamo il bisogno di stringerle in un corale e commosso abbraccio, esprimendo loro tutta la nostra umana vicinanza”.

#Bitonto (BA), tremendo scontro tra due autovetture ieri sera sulla SP 231. Estratti dai #vigilidelfuoco i corpi di quattro ragazzi deceduti e due feriti gravi #26aprile — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 26, 2023

