“Ieri ultimo video con te ero felice di mostrare a tutti che tu stavi bene oggi sono qua a dire a tutti che tu sei volata in paradiso. Amore mio sto uscendo pazzo senza di te prego dio che mi da tanta forza per andare avanti se distrutta la mia famiglia”. Così TuttoPeppe ha annunciato sui suoi social la scomparsa della sua amata zia Franca.

Giusto il giorno prima TuttoPeppe aveva fatto un video in cui c’era anche la zia Franca come spesso accade soprattutto la domenica. Nel video il nipote la inquadrava dicendo che stava molto meglio dopo le operazioni subite qualche settimana prima. La donna, con il braccio fasciato era sorridente e diceva di stare bene. Poi la drammatica notizia.

Ora per il noto tifoso del Napoli che ha conquistato il popolo dei social c’è un grande dolore. Era molto legato alla zia Franca che spesso compariva anche nei suoi apprezzatissimi video. A lei si erano affezionati anche i follower. Dopo il triste annuncio di TuttoPeppe è partita una pioggia di messaggi affettuosi di condoglianze alla famiglia e di affetto per la zia Franca.

“Mi dispiace tanto Peppe per la tua meravigliosa zia, era diventata la zia di tutti noi, le volevamo tanto bene”, scrive un’utente. “Una doccia gelata che mi fa perdere i sensi dal dispiacere! Ma com’è possibile , zia Franca , la zia di tutti noi. Resterai nel mio cuore per la tua simpatia”, continua un altro. “Era un amore vedervi sempre insieme soprattutto la domenica. Rimarrà la zia di tutti noi” e ancora “Non posso crederci sono rimasto impietrito nel leggere questa brutta notizia …e come se avessi perso una persona di famiglia”.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro