Una ecatombe. Una giornata nerissima per l’alta velocità di Trenitalia sulla linea Roma-Napoli. Chi è partito dalla Capitale poco dopo le 18.30 forse, se tutto va bene, arriverà nel capoluogo campano dopo le 23. Un disservizio quasi senza precedenti, iniziato alle 17.30 con questa comunicazione: “La circolazione è rallentata per un controllo tecnico a un treno nei pressi di Labico”, a circa 50 chilometri da Roma.

Frecciarossa in tilt per guasto su Alta velocità

Da qui le prime rosee previsioni con i Frecciarossa che “possono essere instradati sulla linea convenzionale via Cassino o via Formia, con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti”. Magari verrebbe da dire visto come è andata poi a finire. Perché causa guasto tecnico, il traffico ferroviario sull’alta velocità Roma-Napoli è andato in tilt. Dunque priorità ai treni diretti a nord perché hanno un viaggio più lungo da affrontare e buona fortuna ai Frecciarossa diretti al sud.

La testimonianza: “10 chilometri in 120 minuti”

Va ricordato che la tratta Napoli-Roma con l’alta velocità ha una durata compresa tra 65 e 80 minuti. “Il mio treno stava in perfetto orario, alle 18.53, poi quando sono salito hanno annunciato che partiva con 45 minuti di ritardo per elevato traffico ferroviario e con deviazione su linea convenzionale” spiega al Riformista un pendolare che sta ancora aspettando di rientrare a Napoli dopo una settimana su e giù con Roma. Il suo treno parte prima delle 20 ma percorre appena 10 chilometri e si ferma a Colle Mattia dove resta in attesa altri 80 minuti. Alle 21.33 la nuova partenza con arrivo non stimato a Napoli perché “un altro treno davanti a noi è bloccato da un’ora a Colleferro”, a 176 chilometri da Napoli. Poi l’amaro bilancio: “In pratica in 120 minuti abbiamo fatto appena 10 chilometri”.

Le scuse di Trenitalia e il rimborso dei biglietti

Trenitalia, resasi conto del dramma, ha prima annunciato poco dopo le 19 il rimborso integrale per i passeggeri dei tre treni maggiormente colpiti dal disservizio (quello fermo a Labico, di un treno partito da Reggio Calabria Centrale alle 12.17 e diretto a Milano Centrale e di un treno partito da Napoli Centrale alle 16.40 e diretto a Milano Centrale), poi dopo le 21 si è sbilanciata sottolineando che “è in graduale ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea alta velocità Roma-Napoli, precedentemente rallentata per un guasto a un treno fra Salone e Labico”e che “durante le operazioni di trasbordo dei passeggeri su altro convoglio i treni Av sono stati deviati sulle linee convenzionali Roma-Napoli via Formia e via Cassino che hanno comportato allungamenti dei tempi di viaggio. Trenitalia ha predisposto il rimborso integrale del biglietto per i passeggeri dei treni direttamente coinvolti nell’anomalia e distribuito kit di assistenza”.

