Lunedì nero per i treni ad alta velocità. Ritardi fino a 70 minuti, con alcune partenze cancellate. Il primo blocco della circolazione è durato dalle 7.45 fino alle 8.30 e ha coinvolto la zona di Firenze, dove la presenza di persone non autorizzate lungo i binari ha causato problemi al traffico nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. Complicanze anche per Intercity e Regionali.

Tra i passeggeri, in tanti hanno preso spunto dalla vicenda per ironizzare su quanto accaduto una settimana fa al Ministro Lollobrigida.

Salito a Roma Termini, il cognato di Giorgia Meloni aveva usufruito di una “fermata ad hoc” del Frecciarossa Torino-Salerno alla stazione di Ciampino, pochi chilometri a sud della capitale a causa del ritardo di ben 111 minuti accumulato dal suo treno, dovuto ad un guasto tecnico sulla tratta. Il ministro era diretto a Napoli Afragola, da dove poi si sarebbe dovuto recare a Caivano per l’inaugurazione del nuovo parco urbano.

Nei post finalizzati ad ironizzare sui problemi odierni, anche quello di Luigi Marattin il cui treno ha subìto un ritardo di 44 minuti. “Lollo dove sei? Abbiamo bisogno di te”, ha scritto su twitter il deputato in viaggio sul Frecciarossa 9583 da Torino a Reggio Calabria.

Analoga vicenda per Matteo Renzi, a bordo sul Frecciarossa 9508 Roma – Torino: “La settimana inizia con il Frecciarossa che ha 44 minuti di ritardo. E purtroppo non essendoci Lollobrigida non ci hanno nemmeno permesso la fermata a richiesta. Quando si dice la sfortuna…”, il commento del leader di Italia Viva.

La settimana inizia con il Frecciarossa che ha 44 minuti di ritardo. E purtroppo non essendoci Lollobrigida non ci hanno nemmeno permesso la fermata a richiesta. Quando si dice la sfortuna… pic.twitter.com/XKiShnP83P — Matteo Renzi (@matteorenzi) November 27, 2023

Tanti altri post di comuni passeggeri per una richiesta diventata ormai cult: “Provo a vedere in giro se c’è il ministro #Lollobrigida, sia mai che scrocco una fermata apposita ;)” scrive Claudio. “Il Frecciarossa su cui viaggiavo ha accumulato 60 minuti di ritardo. Arrivati vicino NA Afragola ho chiesto di scendere prima come ha fatto il Ministro #Lollobrigida ma non è stato possibile. Dice che non avevo l’ok dall’AD di Trenitalia per la fermata a richiesta. Minor cessat” conclude Luigi.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco