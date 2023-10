Sunak arrivato a Tel Aviv: "Lotta al terrorismo"

Il premier britannico Rishi Sunak è atterrato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv in visita di solidarietà a Israele. Lo ha riferito la Radio militare. Sunak incontrerà il premier Benyamin Netanyahu. Pochi minuti dopo il suo arrivo, Sunak ha pubblicato un messaggio su X in cui sottolineava di essere già in Israele, “una nazione in lutto. Piango e sono al vostro fianco contro il male che è il terrorismo, oggi e sempre”, ha scritto il leader britannico. Prima della sua partenza, un portavoce di Downing Street ha indicato che ha intenzione di perorare la causa di aprire il passaggio degli aiuti umanitari verso Gaza. Dopo gli incontri in Israele, il capo del governo britannico prevede inoltre di incontrare altri leader in diverse capitali della regione, anche se non si conoscono ancora maggiori dettagli sul viaggio.

I am in Israel, a nation in grief. I grieve with you and stand with you against the evil that is terrorism. Today, and always. סוֹלִידָרִיוּת pic.twitter.com/DTcvkkLqdT — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 19, 2023

A cura di Redazione