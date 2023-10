L’offensiva di Israele su Gaza continua in attesa di penetrare nei centri di comando di Hamas nell’annunciata avanzata via terra. Le notizie del conflitto giunte nelle prime ore della giornata riferiscono di un attacco notturno a Jenin, con l’esercito dello Stato ebraico che ha colpito un “complesso terroristico” all’interno della moschea Al-Ansar.

Secondo l’Idf e l’agenzia di sicurezza interna Shin Bet infatti, il centro di culto sarebbe stato utilizzato come sede per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro i civili, allestendo un centro di comando in tunnel nascosti sotto l’edificio.

In totale sarebbero più di 55 i morti con più di 30 edifici distrutti nelle ore successive. A destare particolare preoccupazione sarebbe stato il ritrovamento da parte dei soldati israeliani, sul corpo di un miliziano di Hamas, di file di computer con istruzioni per la formula di un’arma chimica a base di cianuro. Intanto secondo il capo della missione umanitaria delle Nazioni Unite a breve potrebbero entrare dal valico di Rafah altri 20-30 camion necessari in primis per le forniture agli ospedali.

Di seguito gli aggiornamenti in diretta del conflitto

Punti chiave

AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Attacco all'aeroporto siriano di Damasco “Due morti a causa dei bombardamenti israeliani che hanno colpito l’aeroporto siriano di Damasco all’alba”. A dichiararlo in un comunicato la Direzione generale della meteorologia della Siria, citata dal sito della Reuters. I due lavoratori uccisi appartenevano al servizio di meteorologia A cura di Redazione