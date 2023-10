A due giorni dagli attacchi di Hamas contro Israele, attraverso l’operazione denominata “Alluvione al-Aqsa”dove sono stati lanciati in un primo momento 5.000 razzi dalla Striscia verso Israele, seguiti dall’ingresso di miliziani armati sul territorio, il bilancio è di almeno 700 morti israeliani (raccapricciante la strage nel deserto durante il rave party) e 400 palestinesi, migliaia di feriti (almeno 4mila) e decine di ostaggi, (100 secondo fonti israeliani, 500 secondo fonti non ufficiali), tra cui americani e tedeschi. Una delle strage di civili più grave della storia con Israele ha dichiarato lo stato di guerra, con una colonna di tank diretta verso Gaza e con fonti americane che prevedono in 24-48 ore (a partire dalla serata di domenica 8 ottobre) una operazione via terra a Gaza da parte dell’esercito d’Israele. Situazione incandescente a livello internazionale con l’Iran che alimenta le organizzazioni fondamentaliste islamiche come Hamas ed Hezbollah, presente in Libano. Ad Alessandria d’Egitto, domenica, due turisti israeliani e la loro guida sono stati uccisi da un poliziotto con Israele che ha chiesto ai suoi cittadini di abbandonare l’Egitto.

Iran: "Sosteniamo Palestina ma non siamo coinvolti negli attacchi" L'Iran ha negato il suo coinvolgimento negli attacchi di Hamas e nell'invasione di Israele. La delegazione iraniana alle Nazioni Unite ha rilasciato una dichiarazione: "I passi determinati dei palestinesi costituiscono una difesa completamente legittima contro sette decenni di occupazione e terribili crimini da parte del regime sionista illegittimo. Sosteniamo la Palestina senza riserve. Tuttavia, non siamo coinvolti nella risposta palestinese, che e' stata portata avanti solo dalla Palestina stessa".

Gaza: 436 palestinesi morti, oltre 2200 feriti Sarebbe salito a 436 morti palestinesi, tra cui 91 bambini e 61 donne, e 2.271 feriti il bilancio della rappresaglia israeliana contro la Striscia di Gaza dopo l'attacco sferrato sabato da Hamas. Lo rende noto il ministero della Sanità della Striscia di Gaza.

Fonti esercito Israele: "Attacco Hamas come Pearl Harbor o 11 settembre" "Di gran lunga la peggiore giornata nella storia di Israele": così un portavoce delle Forze di difesa di Israele (Idf) su X definisce sabato scorso, il giorno dell'attacco di Hamas allo Stato ebraico, secondo cui l'attacco è paragonabile a Pearl Harbor o all'11 settembre. "Questo è il nostro 11 settembre", ha detto l'ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite Gilad Erdan, parlando al Palazzo di Vetro prima del Consiglio di Sicurezza sulla crisi in corso. "Non lasceremo che il mondo dimentichi le atrocità che ha sofferto il popolo israeliano".

"70 terroristi infiltrati in Israele" Le Forze di difesa israeliane hanno reso noto che circa 70 terroristi sono stati trovati nel Paese durante la notte, mentre i combattimenti sono continuati in sei località lungo il confine con Gaza. Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari nominando le località di Beeri, Kfar Aza, Nirim e Alumim. I milziani – ha aggiunto – hanno varcato la linea di confine non solo la sera dell'attacco ma anche negli ultimi due giorni. Nella notte scorsa sono stati 70 "i terroristi che si sono infiltrati in Israele"

WP: "Da Israele attacco a Gaza via terra in 24-48 ore" Secondo fonti del Washington Post, l'attacco di Israele a Gaza potrebbe arrivare "nelle prossime 24-48 ore". "La dichiarazione di guerra di Israele, una formalità per lo più simbolica, permetterebbe al governo di attuare una più ampia mobilitazione delle riserve militari. I funzionari statunitensi si aspettano che le forze israeliane lancino un'incursione di terra nella Striscia di Gaza, densamente popolata, nelle prossime 24-48 ore", scrive il quotidiano statunitense.