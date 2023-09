Il gruppo Atesh, noto come i “partigiani della Crimea”, ha rivendicato la responsabilità dell’esplosione di due veicoli militari russi a Genichesk, situata nella regione di Kherson. La notizia è stata riportata da Ukrainska Pravda.

L’attacco è avvenuto nella mattina del 15 settembre, poco dopo che il gruppo ha ottenuto informazioni riguardo alla posizione di attrezzature e personale di un’unità militare nelle vicinanze della città.

Successivamente, un ordigno di 10 kg è stato collocato all’interno dei camion, fatto in seguito detonare. Al momento, non è possibile determinare il numero esatto delle vittime. Né l’Ucraina né la Russia hanno rilasciato dichiarazioni in merito all’accaduto.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco