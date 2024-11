L’ha accoltellato per aver fatto la spia. Non è in pericolo di vita, fortunatamente, il ragazzino aggredito questa mattina davanti scuola da una sua coetanea dodicenne. Un’aggressione avvenuta poco prima di entrare nell’istituto, nel cortile della scuola a Santa Maria delle Mole frazione di Marino, alle porte di Roma.

L’aggressione e la chiamata ai carabinieri

La vittima è stata ferita alla mano e portata in ospedale, Al Bambino Gesù di Roma, dopo l’imminente arrivo dei carabinieri chiamati dalla compagna, in lacrime, che pochi istanti prima lo aveva sorpreso con un coltello da cucina preso da casa, una lama da 10 cm. Un gesto meditato per motivi scolastici: “Hai fatto la spia”, avrebbe detto la 12enne prima di sferrare il colpo. Dopo l’aggressione la ragazzina è scappata a piedi. Subito sono intervenuti il preside e il personale della scuola per soccorrere il ragazzo, che ha anche riportato una lieve ferita al petto.

La motivazione

Raggiunta dai militari, la ragazzina raccontato di aver colpito il compagno perché quest’ultimo l’aveva accusata, davanti alla professoressa, di aver copiato durante un compito. Informata l’autorità giudiziaria minorile, anche se la 12enne non è imputabile di reato.

