Non sono passati nemmeno 10 giorni dall’omicidio di Emanuele Tufano, 15 anni, in pieno centro a Napoli, che la “primavera” del turismo è costretta a piangere un’altra giovane vittima. L’ultima follia arriva dalla provincia, da San Sebastiano al Vesuvio, comune che confina con Napoli est (Ponticelli in primis), dove poco dopo la mezzanotte di sabato 2 novembre un ragazzo di 19 anni è stato ucciso da un proiettile partito dalla pistola di uno “sconosciuto” e scagliatosi in pieno petto.

19enne ucciso dopo una lite, proiettile al petto

Inutile la corsa disperata al pronto soccorso dell’ospedale del Mare, il 19enne, incensurato e residente a Volla (Napoli), è morto poco dopo l’arrivo. Ferito al gomito, sempre da un proiettile, un coetaneo, anche lui incensurato, già medicato dai sanitari (non è in pericolo di vita).

Le indagini e la dinamica da ricostruire

Secondo una ricostruzione dei carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione operativa di Torre del Greco, ci sarebbe stata prima una lite tra giovani in piazza Raffaele Capasso, poi dopo poco lo “sconosciuto” ha tirato fuori la pistola e ha iniziato a sparare seminando panico e creando il fuggi fuggi generale. Non è chiaro se il pistolero fosse presente in piazza durante la lite o è sopraggiunto in un secondo momento, allertato da uno dei due gruppi in combutta. Così come non è ancora chiaro il ruolo (nella lite) del 19enne ammazzato.

Saranno le indagini dei militari dell’Arma, coordinate dalla procura di Napoli, a far luce su quanto accaduto. Oltre alle testimonianze delle persone presenti sul posto, acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aiutare gli investigatori a ricostruire la dinamica dell’ennesima notte di follia che vede protagonisti giovani e giovanissimi in una Napoli dove, grazie anche alla distanza siderale delle istituzioni (ancora ricordiamo le parole del prefetto Michele di Bari dopo l’omicidio di Emanuele Tufano, “non dimenticate che in questa città c’è una primavera”) si muore ammazzati con una facilità impressionante.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

