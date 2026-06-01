Negli ultimi dieci anni i laureati in materie STEM nei territori del Nord-Ovest sono cresciuti del 25,6%, ma solo il 2% del totale possiede competenze ICT effettive, quelle più richieste dal sistema produttivo. È la fotografia che accompagna l’accordo università-imprese siglato a maggio, e che misura il vero collo di bottiglia dell’innovazione milanese: non la tecnologia, ma le persone capaci di governarla.

I numeri del disallineamento sono noti agli uffici del personale. Secondo l’Osservatorio STEM di Deloitte, il 53% delle piccole imprese e il 51% delle grandi ha già avuto difficoltà a reperire profili STEM; le aziende italiane cercano ogni anno tra 250mila e 270mila laureati in discipline scientifiche e tecnologiche che il sistema formativo non riesce a produrre. Il balzo dell’AI ha accelerato il problema: la domanda si concentra su tecnologie in rapida evoluzione, mentre l’offerta resta indietro.

Milano è insieme il polo più attrezzato e il termometro del ritardo nazionale. Il Politecnico, che ha attivato il primo corso di intelligenza artificiale nel 1989, integra oggi la tecnologia in tutti i corsi magistrali e offre certificati professionali per chi già lavora; Statale, Bicocca e Pavia hanno costruito una laurea triennale in Artificial Intelligence su tre campus. Si moltiplicano gli ITS Academy, che co-progettano i programmi con le aziende, e i talent program promossi da imprese e atenei.

Il divario di fondo resta strutturale. In Lombardia il 34,3% dei giovani tra 30 e 34 anni è laureato, contro percentuali vicine al 60% nei principali territori europei concorrenti, e il 61% della popolazione ha competenze digitali almeno di base, lontano dall’obiettivo europeo dell’80% entro il 2030. Anche la Città metropolitana di Milano è scesa in campo come datore di lavoro, con bandi per funzionari informatici e profili data-driven. La corsa all’innovazione, qui, si gioca prima nelle aule che nei data center.

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Mario Alberto Marchi