Il nodo delle candidature alle elezioni europee tiene banco e terrà banco nei prossimi mesi. La campagna elettorale, vista anche la coincidenza con alcune tornate regionali, è già iniziata. Non tutti i leader di partito hanno sciolto i loro dubbi sul correre in Europa. E quindi spazio anche ai sondaggi. Secondo una rilevazione di ‘Porta a Porta’, realizzato dall’istituto demoscopico Euromedia Research, la candidatura dei propri leader aiuterebbe tutti i partiti, tranne il Partito Democratico con Elly Schlein. Unica leader a far calare il proprio partito in caso di sua corsa come capolista nelle circoscrizioni.

Leader candidati alle europee: Meloni e l’effetto sui partiti di destra

Il quadro che emerge è chiaro: con Giorgia Meloni candidata come capolista in tutte le circoscrizioni alle Europee, Fratelli d’Italia passerebbe dal 28,5 al 29,3%. Il partito di Meloni, con la leader, avrebbe quindi un effetto positivo. Anche se, in caso di candidatura di Meloni, a calare sarebbero gli alleati di governo: la Lega scenderebbe dall’8,4 all’8,2%, mentre Forza Italia dal 7,5 al 7,2%. Per Noi Moderati nessuna conseguenza, fermi allo 0,3%. In totale la coalizione della destra raggiungerebbe il 44,7% senza Meloni capolista e 45% con la sua candidatura, sempre secondo il sondaggio di Porta a Porta.

Leader candidati alle europee: Conte bene, Schlein un disastro per il Pd

Dall’altra parte dello schieramento, a sinistra, il Movimento 5 Stelle trarrebbe beneficio da una eventuale candidatura di Giuseppe Conte: dal 17,8 al 18,1 con il proprio leader. Ma l’ex premier pentastellato ha già dichiarato di non voler correre alle elezioni europee.

La notizia vera arriva con la rilevazione sui risultati del Partito Democratico. Per il Pd, una possibile candidatura di Elly Schlein come capolista significherebbe un calo dal 19,5 al 19%, secondo Euromedia Research. Una discesa importante, sintomo di un distaccamento tra una parte dei democratici e la segretaria. La corsa di Schlein avrebbe anche altri effetti: Alleanza Verdi-Sinistra passerebbe dal 3,4% al 3,3% e Più Europa scenderebbe dal 2,5% al 2,4%. Con la candidatura di Schlein, la possibile coalizione di centrosinistra (Pd – Verdi e SI – +Europa) scende dal 25,4% al 24,7%.

Candidatura dei leader: Italia Viva e Azione

Matteo Renzi candidato alle elezioni europee significa per Italia Viva un balzo dello 0,5% mentre per Azione, la possibile discesa in campo di Carlo Calenda, porterebbe un +0,3%.

