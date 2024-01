Giuseppe Conte e Elly Schlein. Elly Schlein e Giuseppe Conte. Il legame sembra sempre più forte e indissolubile, come confermato anche dallo stesso leader del Movimento 5 Stelle. Conte, infatti, interpellato dai cronisti in Transatlantico, ha affermato: “Ho letto che ci saremmo incontrati ieri, non è vero. Certo, con Elly ci sentiamo spesso. Ci confrontiamo su tanti temi, anche sulla situazione sui territori e sulle iniziative politiche. Derubricherei la cosa, è normale che ci siano contatti”.

M5s e Partito Democratico sono in fase di dialogo sulle elezioni regionali, in particolare sul Piemonte. Conte nega quindi un incontro con Schlein, avvenuto secondo alcuni media ieri, ma ammette i continui legami con la segretaria del Pd.

Redazione

Luca Sebastiani