La procura di Pavia non avvisa i parenti di Bouns detto Mustà in modo che possano nominare un perito di parte e attraverso i carabinieri racconta la frottola di familiari senza fissa dimora. Ce ne sarebbe già abbastanza per spedire gli ispettori ministeriali. Ma non è finita qui. I legali della famiglia chiedono al comando dei carabinieri «con estrema urgenza le relazioni sugli interventi che hanno riguardato il nostro assistito». La risposta da un muro di gomma: «Si comunica che questo comando non è autorizzato a fornire informazioni che potranno essere richieste all’autorità giudiziaria titolare del fascicolo processuale».

Dall’avvocato Debora Piazza è partita una diffida nei confronti della Benemerita. Quanto all’autorità giudiziaria, i difensori non sono riusciti a parlare con il capo della procura che non li ha ricevuti, ma si sono dovuti accontentare di un colloquio con il sostituto procuratore Valli. Insomma c’è uno strano “clima” intorno a questi accertamenti che tutti dicono di aspettare e il riferimento non è certo al caldo asfissiante di questi giorni. Per non parlare della presunta, molto presunta, pece su una telecamera di sorveglianza che non è stato possibile riscontrare. Mentre si sa e si è visto che un’altra telecamera ha ripreso solo il pugno della vittima all’assessore alla sicurezza del comune di Voghera.

Domani il medico legale della parte lesa Galeazzi va a vedere la salma perché è già arrivato il nulla osta della procura al seppellimento. E farà la foto del cadavere per quello che può valere a questo punto di una indagine dove chi rappresenta i parenti del giovane marocchino ucciso non ha potuto toccare palla. Oggi il gip dovrebbe decidere la sorte dell’assessore dimissionario sia a livello di imputazione che di misura cautelare. Poi bisognerà aspettare i risultati delle perizie balistiche.

Frank Cimini