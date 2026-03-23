L’acquisto da parte dello Stato del Ritratto di Monsignor Maffeo Barberini di Caravaggio, ufficializzato il 10 marzo 2026 per 30 milioni di euro, è stato presentato dal Ministero della cultura come una scelta di rafforzamento delle collezioni pubbliche e di stabile destinazione dell’opera a Palazzo Barberini. Si tratta, secondo il comunicato ufficiale, di uno degli investimenti più rilevanti mai sostenuti dallo Stato italiano per l’acquisto di un’opera d’arte.

Il fine pubblico

La notizia, però, è interessante soprattutto per una ragione diversa da quella più immediata. Non tanto perché imponga di discutere se Caravaggio “valga” o meno quella cifra, quanto, piuttosto, perché costringe a interrogarsi sullo strumento adottato. In altri termini, evidentemente, il punto non è se l’interesse pubblico alla tutela e alla fruizione del bene culturale meriti protezione, ma se, per realizzare quell’interesse pubblico, fosse davvero necessario trasferire integralmente la proprietà dell’opera allo Stato. Se il fine pubblico perseguito è la fruizione collettiva del bene, l’acquisto della proprietà costituisce soltanto una delle tecniche possibili, e probabilmente la più costosa, nel rapporto di proporzionalità tra obiettivo perseguito e costo sopportato dalla collettività. Lo Stato, in altri termini, ha scelto la soluzione che assicura il massimo controllo, ma anche quella che comporta il massimo esborso immediato.

La zona intermedia

Il punto centrale è che tra proprietà privata piena e proprietà pubblica piena non esiste un vuoto. Esiste, al contrario, un’ampia zona intermedia di strumenti giuridici, legali e convenzionali, che mitigano gli assoluti, in ossequio alla “funzione sociale” riconosciuta alla proprietà privata dall’art. 42, comma secondo, della Costituzione. Se l’obiettivo era quello di consentire al pubblico la fruizione del dipinto, si sarebbero comunque potute adottare soluzioni meno onerose: vincoli di esposizione periodica, accordi di prestito di lungo termine, convenzioni con il proprietario, incentivi fiscali a fronte della fruizione gratuita, oppure meccanismi misti nei quali la proprietà resti privata, ma l’accessibilità pubblica venga garantita in modo stabile e verificabile. In tutti questi casi, il risultato perseguito non sarebbe la statalizzazione del bene in sé e per sé, ma la soddisfazione dell’interesse pubblico, mediante una regolazione meno invasiva e meno costosa.

L’acquisto pubblico e la mancanza di motivazione

Naturalmente, non sarebbero comunque auspicabili vincoli tali da svuotare sostanzialmente il diritto di proprietà senza un’adeguata compensazione. Un obbligo troppo intenso e continuativo di esposizione pubblica gratuita rischierebbe, infatti, di avvicinarsi a una compressione sostanzialmente espropriativa, peraltro con una sostanziale elusione dell’obbligo costituzionale di indennizzo di cui all’art. 43 comma terzo. Proprio per questo la strada preferibile non sarebbe quella di un dirigismo amministrativo assoluto, ma quella di soluzioni pattizie o incentivate, capaci di contemperare il valore della proprietà privata, con quello della fruizione collettiva. Si potrebbe obiettare che l’acquisto pubblico garantisce qualcosa che un semplice vincolo non assicura del tutto: la certezza della destinazione finale dell’opera, la sua integrazione permanente in una collezione statale, la piena disponibilità per finalità museali e scientifiche, nonché l’eliminazione del rischio che future dinamiche di mercato rendano più difficile o più onerosa la sua accessibilità. È un’obiezione seria, e sarebbe sbagliato ignorarla.

Le alternative

Ma proprio perché seria, avrebbe meritato una motivazione pubblica ancora più rigorosa. Sarebbe cioè stato utile spiegare perché strumenti meno invasivi non fossero, in concreto, sufficienti, in alternativa a una spesa di 30 milioni che avrebbero potuto essere destinati, almeno in parte, a restauri diffusi, manutenzione del patrimonio minore, messa in sicurezza di siti culturali, archivi, biblioteche, digitalizzazione, accessibilità territoriale. Al contrario, la politica culturale ha privilegiato l’operazione simbolicamente più visibile rispetto a quella economicamente più razionale.

Andrea Chiloiro

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