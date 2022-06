Dopo soli tre anni dal sequestro Moro un altro caso scosse le istituzioni e gli apparati di sicurezza italiana. Era il 17 dicembre 1981 quando un gruppo di brigatisti fece irruzione nella casa veronese di James Lee Dozier. Il generale statunitense della NATO venne rapito, sequestrato per 42 giorni. A mettere fine alla prigionia un magistrale blitz nel covo padovano delle Brigate rosse.

Operazione che salvò la vita al generale americano, la faccia degli apparati di sicurezza, l’affidabilità delle autorità di un Paese ancora alle prese con la violenza degli anni di Piombo. Eppure il caso non era chiuso. Solo un capitolo era chiuso. Ed è sul seguito che la docu-serie Sky Original IL SEQUESTRO DOZIER – UN’OPERAZIONE PERFETTA indaga: un seguito controverso, che riguarda le garanzie di uno stato di diritto e la tenuta di una democrazia.

Dopo le pressioni del governo e del generale per evitare il tragico epilogo del sequestro Moro e il magistrale blitz di liberazione si apre un capitolo torbido della storia. Una squadra speciale della polizia di stato venne accusata di aver perpetrato atroci torture e violenze sui brigatisti, sotto diretto ordine delle istituzioni italiane. E il caso si riaprì. “Il confine tra vittime e carnefici si assottiglia”, preannuncia la docu-serie che indaga “un’epoca drammatica della storia italiana, in cui la distinzione tra lecito e proibito si confonde e la violenza non è più solo un’arma del terrorismo, ma pervade l’intero tessuto politico e sociale“.

Quattro puntante, a partire da lunedì 13 giugno: terroristi travestiti da idraulici, il misterioso e anonimo funzionario detto “Professor De Tormentis” per la sua specialità nell’estorcere informazioni con metodi “discutibili”, un blitz di liberazione perfetto, lo sgretolamento delle BR, le testimonianze che aprono uno squarcio inquietante, il magistrato Vittorio Borraccetti che decide di far luce sulla faccenda.

IL SEQUESTRO DOZIER – UN’OPERAZIONE PERFETTA è una nuova docu-serie Sky Original, in arrivo su Sky Documentaries da lunedì 13 giugno alle 21.15 e disponibile anche on demand e in streaming su NOW, che svela gli aspetti più inquietanti di quella che, a distanza di quarant’anni, resta una vicenda controversa. È stata realizzata da Dazzle, scritta da Davide Azzolini, Fulvio Bufi e Massimiliano Virgilio, con la regia di Nicolangelo Gelormini.

