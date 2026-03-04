La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran non è un conflitto distante da analizzare con il cannocchiale della geopolitica. È una variabile economica che ha già acceso il tassametro. E il tassametro, per un Paese come l’Italia, gira veloce. Il primo segnale è arrivato dal petrolio. Il Brent si è riportato stabilmente sopra gli 84 dollari al barile, con un’accelerazione a doppia cifra in pochi giorni. Non è solo speculazione: è il premio di rischio che i mercati incorporano quando lo Stretto di Hormuz — crocevia di circa un quinto del greggio mondiale — diventa teatro di tensione militare. Ogni nave che rallenta, ogni assicurazione che ricalcola il premio, ogni rotta che si allunga, è un costo che si trasferisce lungo la filiera.

Prezzi

Alla pompa il riflesso è già visibile. La benzina self ha superato 1,67 euro al litro, il diesel viaggia intorno a 1,73. E il paradosso è che l’ultima fiammata del greggio non è ancora stata completamente scaricata sui listini. Questo significa che il prezzo attuale potrebbe non essere il punto di arrivo. Se le quotazioni restano su questi livelli, l’aggravio per una famiglia media può facilmente avvicinarsi ai 150–200 euro l’anno. Ma fermarsi al distributore sarebbe miope. Il gas europeo è tornato sopra i 60 euro al megawattora, con variazioni che in alcune sedute hanno superato il 40 per cento rispetto ai minimi recenti. In un sistema produttivo come quello italiano, energivoro e manifatturiero, questo è un colpo diretto ai margini. Se aumenta, la scelta è brutale: comprimere i margini o ritoccare i prezzi. In entrambi i casi, l’effetto si propaga.

Logistica

Qui si innesta il secondo fronte, quello logistico. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha indicato uno scenario che, se la crisi nello Stretto di Hormuz dovesse protrarsi, potrebbe tradursi in un aumento dei costi di trasporto fino al 40 per cento. Non è una cifra evocativa. È la somma di premi assicurativi più alti, rotte deviate, tempi di consegna più lunghi. Se il trasporto costa il 40 per cento in più, ogni bene movimentato incorpora quell’aumento. Componentistica elettronica, tessile, agroalimentare, macchinari. Il rischio non è solo l’aumento dei prezzi finali. È la perdita di competitività per le imprese che operano su margini già stretti. È un’inflazione da offerta che non si doma con un decreto e che mette pressione su tutta la struttura produttiva. A questo punto entra in gioco Francoforte. La Banca Centrale Europea ha mantenuto finora i tassi invariati, ma ha chiarito che resta pronta a muoversi in entrambe le direzioni. Se il rialzo dell’energia dovesse riaccendere stabilmente l’inflazione nell’area euro, l’ipotesi di un aumento del costo del denaro tornerebbe concreta. Non sarebbe una scelta ideologica, ma una risposta tecnica a un’inflazione importata.

Il problema è che l’Italia osserva questa eventualità con un debito pubblico elevato. Un rialzo dei tassi significa mutui più onerosi, credito più selettivo, investimenti rimandati. Significa anche maggiori oneri sul debito nel medio periodo. Nel frattempo, i mercati finanziari hanno dato il loro verdetto. Le principali borse europee hanno chiuso in rosso, con i titoli bancari e industriali tra i più colpiti. Il conto della guerra, dunque, è già scritto in tre capitoli: energia più cara, trasporti più costosi, finanza più nervosa. E ogni capitolo alimenta l’altro. L’energia spinge l’inflazione, l’inflazione condiziona la Bce, la Bce influenza il credito, il credito incide su investimenti e occupazione. È una catena logica prima ancora che economica.

La domanda non è se l’Italia pagherà. Sta già pagando. La domanda è quanto durerà il conflitto e quanto a lungo il premio di rischio resterà incorporato nei prezzi. Se la tensione rientrerà rapidamente, parte di questo costo potrebbe riassorbirsi. Se invece la crisi si stabilizzerà su livelli elevati, il Paese dovrà fare i conti con uno scenario familiare: crescita debole, inflazione importata, margini fiscali ridotti.

La guerra è lontana sulle mappe. Nei numeri, è già qui.

Angelo Vaccariello