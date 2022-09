L’allenatore del Cagliari Fabio Liverani ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera in cui ha parlato della sua ex moglie, Federica Frangipane, morta di tumore a soli 46 anni. La coppia non stava più insieme, non erano più sposati. Avevano avuto due figli, Mattia e Lucrezia. Frangipane ha lottato contro il tumore per nove anni.

Liverani e la sua ex moglie si erano conosciuti a 13 anni. “Federica è stata la mia gioventù, le mie delusioni, i miei successi”, ha raccontato il tecnico. La prime incomprensioni erano nate poco tempo prima che la donna si ammalasse. La prima diagnosi aveva riscontrato un meningioma, un cancro al cervello di natura benigna. Tre operazioni in tre anni, fino a sei mesi fa Frangipane ha combattuto, convinta di potercela fare.

Ha lanciato un’iniziativa, negli ultimi suoi giorni di vita. Il desiderio di sostenere economicamente l’Ifo, l’ospedale che frequentava. Con il fratello Emiliano ha lanciato una raccolta fondi. “Avrei dato la mia vita se fosse servito a salvarla. Aveva ancora tanto da dare. I suoi desideri in punto di morte sono stati per gli altri”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

