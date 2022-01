Una tragedia ha scosso tutta la comunità di Marcianise in provincia di Caserta. Il piccolo Gennaro è morto a soli 3 anni. Era ricoverato da 7 giorni all’ospedale Santobono di Napoli dove gli è stata diagnosticata una grave malattia che lo ha stroncato nel giro di una settimana. L’intera comunità piange al morte del piccolo e si stringe ai suoi familiari.

Gennaro aveva iniziato a sentirsi male la sera del 31 dicembre. Come riporta “Edizione Caserta”, Gennaro aveva vomito, capogiri e malessere generale: a quel punto, è stato portato presso il Santobono dove purtroppo si è scoperta la sua malattia. Un male fulminante, che lo ha fatto volare in cielo a soli 3 anni, nella giornata della Befana. Il piccolo non è riuscito a vincere la sua battaglia contro una malattia che l’ha portato via dall’affetto dei cuoi cari troppo presto.

I funerali si terranno alle 15 del 7 gennaio nel Duomo della città di Marcianise. Intanto tutta la comunità si stringe intorno alla famiglia del piccolo con affettuosi messaggi di vicinanza. “Hai riempito le nostre vite dei tuoi sorrisi e dei tuoi abbracci, eri un bimbo felice pur nelle tue difficoltà, sei stato desiderato dalla tua mamma e dal tuo papà e rimarrai perennemente nei nostri cuori. Vola in alto piccolo angelo” recita uno dei ricordi apparsi in sua memoria.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

© Riproduzione riservata

Elena Del Mastro