Da anni sostiene di essere il figlio illegittimo del nuovo re Carlo III e della regina consorte Camilla. Sui social piange la morte “di mia nonna Lilibet, sono in lutto ma anche dispiaciuto perché è andata perduta un’altra opportunità di risolvere la questione pacificamente, nel modo giusto”. Lui si chiama Simon Charles Dorante-Day, ha 55 anni e da almeno tre dice di essere il figlio di Carlo e Camilla e chiede il test del Dna.

Padre di ben nove figli, l’uomo in questione, che di professione fa l’ingegnere, venne adottato pochi mesi dopo la nascita da una famiglia inglese che poi si è trasferita in Australia. Secondo la sua ricostruzione, i nonni adottivi Winifred ed Ernest avevano lavorato come cuoca e giardiniere a Buckingham Palace. Simon è nato a Gosport, un borgo dell’Hampshire, in Inghilterra ed è convinto di essere stato affidato in adozione dall’allora 18enne Camilla Shand. La figlia dei due collaboratori e suo marito, David Day, lo adottarono quando aveva solo 18 mesi e andarono a vivere in Australia, dove tuttora l’uomo risiede.

Camilla – sostiene il 55enne – era praticamente scomparsa dalle scene per nove mesi in quel periodo. Quando Simon venne al mondo, la regina Elisabetta era molto preoccupata che si venisse a conoscenza della nascita di un bebè al di fuori del matrimonio. Soprattutto se si considerano le date di nascita, Carlo e Camilla avrebbero avuto non più di 17 anni (lui) e 18 (lei). Uno scandalo insomma.

L’ingegnere britannico sostiene inoltre di “zigomi e denti tipici dei Windsor”. E i capelli? “Li ho ereditati da mia madre”. Per avvallare la sua ipotesi, Simon in passato si già è rivolto all’Alta Corte di Sidney presentando un documento di riconoscimento per stabilire se effettivamente tra lui e i duchi di Cornovaglia c’è un vincolo di parentela. Il suo obiettivo sarebbe quello di ottenere il test del DNA del Principe e della duchessa. L’uomo da tempo porta avanti la sua verità documentata da foto da giovane postate sui social che testimonierebbero la somiglianza con i presunti familiari.

“Sono anni che Carlo, Camilla e la Regina cercano di nascondere la verità su di me, ma ora basta“, ha affermato l’uomo più di una volta. Simon infatti sono molti anni che porta avanti la sua idea e combatte nel tentativo di essere ascoltato e di indagare sul caso. L’ingegnere porterebbe avanti la tesi secondo cui Carlo e Camilla avrebbero concepito un figlio all’inizio della loro storia d’amore quando entrambi non erano ancora sposati. Inoltre in una precedente intervista Simon ha annunciato di avere depositato in tribunale un’azione legale contro il ducato di Cornovaglia, residenza ufficiale del principe Carlo, con lo scopo di diventare secondo nella successione al trono britannico, al posto del principe William. Le autorità competenti, inizialmente scettiche, stanno ora valutando con attenzione la documentazione ricevuta che fornirebbe prove attendibili. Se questo venisse confermato si tratterebbe di una vera e propria bomba che colpirebbe i Windsor e non solo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano