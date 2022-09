Probabilmente nessuno avrebbe avuto il coraggio di impedire a Harry di dare l’ultimo saluto alla sua amata nonnina. Per una serie di fortunati eventi si trovava già in Inghilterra quando la nonna, la regina Elisabetta, ha iniziato a peggiorare drammaticamente e in poche ore è finita nel castello di Balmoral. Harry è rimasto in Scozia appena 12 ore per poi tornare a Londra dalla moglie Meghan Markle a Frogmore Cottage, la casa di Windsor che la coppia aveva ristrutturato prima di stabilirsi negli Usa.

In quelle ore si sarebbe consumato un piccolo dramma familiare che avrebbe coinvolto il duca e la duchessa del Sussex. Secondo le indiscrezioni riportate dal Sun, nelle concitate ore che hanno preceduto il decesso della sovrana, Re Carlo avrebbe detto al figlio Harry di non portare la moglie Meghan Markle a Balmoral perché non sarebbe stata la benvenuta. Harry e Meghan, che si trovavano in Inghilterra quando le condizioni di Elisabetta erano peggiorate, erano pronti a partire per la Scozia nonostante le tensioni degli ultimi anni.

Secondo il Sun, il principe, che si trovava a Frogmore Cottage, avrebbe ricevuto una chiamata dal padre che gli avrebbe chiesto di non portare Meghan. “Carlo ha detto a Harry che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così profondamente triste”, ha detto una fonte al giornale. “Gli è stato fatto notare che Kate non sarebbe andata e che l’evento era riservato ai famigliari più stretti”, ha aggiunto la fonte, secondo cui “Carlo ha detto molto, molto chiaramente che Meghnan non sarebbe stata la benvenuta”.

Così Harry che è stato l’ultimo ad arrivare a Balmoral e il primo ad andare via, è stato visto solitario più che mai. È rimasto al capezzale della nonna solo 12 ore. Nel suo primo discorso da re, il padre gli ha allungato un ramoscello d’ulivo ricordando l’affetto che nutre per il figlio e Meghan, ma quale sia la situazione all’interno della famiglia è poco chiaro. Ha sorpreso che Harry abbia viaggiato da solo da Londra a Balmoral, e non sullo stesso aereo del fratello William e gli zii Andrea ed Edoardo, come se neanche il momento di grande dolore abbia potuto cancellare i brutti ricordi di scontri e litigi. Nei prossimi giorni, durante i funerali che si svolgeranno lunedì 19 settembre, sarà più chiaro quanto Harry e Meghan saranno coinvolti.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

