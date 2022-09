Si terranno dopo dieci giorni di lutto i funerali della Regina Elisabetta II. La data dovrà essere confermata, ma secondo Il Guardian sarà quella di lunedì 19 settembre. Già oggi, alle 13:00 ora locale, sono stati esplosi 96 colpi di cannone, come i 96 anni della Regina, ad Hyde Park dalla King’s Troop Royal Horse Artillery e alla Torre di Londra dalla Honorable Artillery Compagny. La famiglia reale britannica osserverà un lutto privato da ora a sette giorni dal funerale. La Royal Family ha fatto sapere in un comunicato che “le residenze reali chiuderanno fino a dopo il funerale della regina”.

Carlo III pronuncerà stasera alle 19:00 il suo primo discorso alla nazione. La proclamazione formale si terrà domattina alle 10:00, ora locale. Il piano “London Bridge is down” prevede funerali solenni. La salma della Regina sarà esposta al pubblico per consentire l’ultimo saluto. Il primo omaggio si terrà a Edimburgo, in Scozia, dov’è morta la Regina al castello di Balmoral, dove la salma dovrebbe essere esposta nella cattedrale di St Giles per consentire ai sudditi di onorare la monarca. La salma sarà portata a Londra dove la camera ardente sarà aperta al pubblico per quattro giorni a Westminster Hall. La salma sarà quindi trasportata in carrozza a Hyde Park e trasferita sul carro funebre verso Windsor.

La Regina dovrebbe essere sepolta nella Cappella Commemorativa di Re Giorgio VI, all’interno della Cappella di San Giorgio nel castello di Windsor, la stessa in cui giacciono i corpi di altri membri della famiglia reale, compreso quello del marito di Elisabetta II, il principe Filippo duca di Edimburgo, morto l’anno scorso a 99 anni. Dovrebbero essere almeno tre i giorni di stop totale di attività di negozi, uffici e locali.

La famiglia reale ha reso note in un comunicato le indicazioni da seguire per chiunque voglia rendere un omaggio floreale alla sovrana: “A Buckingham Palace i membri del pubblico saranno invitati a deporre omaggi floreali in siti dedicati a The Green Park o Hyde Park. I fiori lasciati fuori dai cancelli di Buckingham Palace saranno trasferiti al The Green Park Floral Tribute Garden da The Royal Parks. Ulteriori indicazioni saranno pubblicate da The Royal Parks”. Al Castello di di Windsor omaggi floreali possono essere lasciati al Cambridge Gate sulla Long Walk. Questi fiori saranno portati all’interno del castello ogni sera e collocati nel giardino sul lato sud della Cappella di San Giorgio e di Cambridge Drive.

Tra le residenze reali che chiuderanno fino a dopo il funerale ci sono la Queen’s Gallery e le Royal Mews a Buckingham Palace e la Queen’s Gallery di Edimburgo oltre al castello di Balmoral e la Sandrigham House, le proprietà private della regina, e il castello di Hillsborough, residenza ufficiale reale nell’Irlanda del Nord. Ai funerali sono attesi leader da tutto il mondo. Alla cerimonia ci sarà anche il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, secondo quanto riferito dalla Casa Bianca alla Nbc. La cerimonia sarà ripresa e trasmessa in diretta da televisioni di tutto il mondo.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano